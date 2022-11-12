總統出席徐定禎苑裡造勢活動 籲民眾返鄉投票

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民進黨主席蔡英文（前中）12日到苑裡為黨籍苗栗縣長參選人徐定禎（前左2）站台造勢，呼籲在外地讀書、打拚的苗栗鄉親，26日務必返鄉投票。中央社記者管瑞平攝 111年11月12日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣12日電）民進黨主席、總統蔡英文今天出席黨籍苗栗縣長參選人徐定禎的苑裡造勢活動時說，這次選舉很有機會讓苗栗翻轉，鼓勵在外地讀書、打拚的苗栗鄉親返鄉投票。

徐定禎下午在苑裡鎮的慈和宮旁停車場舉辦造勢活動，蔡總統、副總統賴清德等人到場力挺，現場湧入支持者揮旗高喊凍蒜，場面熱鬧。

蔡總統致詞說，2020年的總統大選，她在苑裡鎮的得票率超過61%，此次除了要感謝鄉親外，也要呼籲大家集中選票投給4號徐定禎，只要徐定禎在苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮大贏，就能過關當選。

蔡總統表示，這次她要向苗栗鄉親懇託兩張票，第一張叫「集中選票」，因為這是苗栗最有機會政黨輪替的一次，需要大家團結才能過關，懇請集中選票投給徐定禎，讓苗栗有新的開始。

蔡總統說，第二張票叫做「返鄉投票」，呼籲鄉親鼓勵在外地唸書、工作的年輕人在11月26日回到苗栗投票，讓改變的力量更大、更強，讓年輕人未來都敢大聲說「我苗栗人、我驕傲」。

總統說，政府近年對苗栗有很多支持，包括長照據點從16個變成150個，行政院長蘇貞昌過去也宣布衛福部苗栗醫院將要建立醫療大樓、設立放射腫瘤治療中心，讓苗栗的醫療品質變更好。

總統指出，徐定禎推出許多政見，要打造農業新苗栗、觀光新苗栗，未來除了設立農產品物流中心，將農產品銷售到全國、全世界，也要提升交通建設，讓民眾更方便到苗栗旅遊，讓苗栗山線、海線都能均衡發展。

賴清德致詞說，徐定禎是苗栗傑出人才，人品好、操守好、風評好，不但有財經專業，也有行政經驗，充滿熱情理想，能帶領苗栗縣突破難關、改變命運、翻轉苗栗縣。

賴清德呼籲，這次選舉千萬不能支持黑道，尤其曾經殺過人、坐過牢、涉嫌侵佔國土的黑道，這樣的人不夠格、也沒能力帶領苗栗縣，因為他的成長過程中都是為了自己，若把縣政交給黑道會是災難一場。

賴清德指出，苗栗縣面臨重大危機，包括財政不足、人口流失等問題，近8年的2任縣長都無法解決這些嚴重問題，因此呼籲民眾理性、冷靜看待這場選舉，不能輕易浪費選票。

賴清德指出，此次選舉已跳脫傳統藍綠之爭，而是善良苗栗人共同合作阻止黑道入侵之戰，這才是這次選舉的重要意義，呼籲民眾集中選票支持徐定禎，讓苗栗更好。（編輯：張銘坤）1111112