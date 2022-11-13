投入台中選戰日益沙啞 蔡其昌：跟這座城市一起呼吸

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民進黨籍台中市長候選人蔡其昌（中）13日出席台中市議員參選人賴裕銘競選總部成立大會，他受訪時分享選戰至今的心路歷程想法，「我用生命在打拚，跟這座城市一起呼吸、一同悲喜」，他要走遍村里，聆聽民意，拿出行動願景感動市民。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月13日

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）民進黨台中市長候選人蔡其昌投入選戰後聲音日益沙啞，他今天表示，「我用生命在打拚，跟這座城市一起呼吸、一同悲喜」，他要走遍村里，聆聽民意，拿出行動願景感動市民。

選戰倒數，蔡其昌今天行程滿檔，上午他出席台中市議員參選人賴裕銘競選總部成立大會，接受媒體聯訪，自剖選戰至今的心路歷程想法。

聲音已經沙啞的蔡其昌表示，「我用生命在打拚，跟這座城市一起呼吸、一同悲喜」，他說，喉嚨會不會好不是擔心的重點，台中市很大，市長有沒有辦法走遍每一個村里、握遍每一名市民的手，但傾聽所有人心聲，這樣的市長才是小市民的市長，才能真的聽到民意。

他說，市長最重要的工作就是要解決人民的問題，自己每天跑、每天聽，走得到就聽得到，拿出行動、拿出願景，就能讓市民感動。

媒體問，台中市紅、黑派系完成整合，如何應戰。蔡其昌說，台中市民才是決定這場選戰勝負的關鍵，所以他每天勤走基層，到各個菜市場掃街、站路口，講了800多場的演講，他不分黨派、不分派系，未來可以翻轉台中、改變台中的力量，都會一起整合。

爭取連任的台中市長盧秀燕昨天前往新北市聯會造勢，對此，蔡其昌表示，市長候選人面對選舉是如此驕傲、囂張，可以不用拜託自己的市民，整天到外縣市輔選，市長選舉的過程，就是要用最有誠意、最認真的方式面對選民，才能夠在當選後跟人民站在一起，真的了解這座城市的需要。（編輯：陳仁華）1111113