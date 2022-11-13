更多編輯台推薦新聞：
班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史
生活

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史

陳念琴完勝泰國好手拜松 生涯首奪拳擊亞錦賽金牌
運動

陳念琴完勝泰國好手拜松 生涯首奪拳擊亞錦賽金牌

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情6/300
首頁 / 政治

投入台中選戰日益沙啞 蔡其昌：跟這座城市一起呼吸

2022/11/13 13:18（11/13 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨籍台中市長候選人蔡其昌（中）13日出席台中市議員參選人賴裕銘競選總部成立大會，他受訪時分享選戰至今的心路歷程想法，「我用生命在打拚，跟這座城市一起呼吸、一同悲喜」，他要走遍村里，聆聽民意，拿出行動願景感動市民。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月13日
民進黨籍台中市長候選人蔡其昌（中）13日出席台中市議員參選人賴裕銘競選總部成立大會，他受訪時分享選戰至今的心路歷程想法，「我用生命在打拚，跟這座城市一起呼吸、一同悲喜」，他要走遍村里，聆聽民意，拿出行動願景感動市民。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中13日電）民進黨台中市長候選人蔡其昌投入選戰後聲音日益沙啞，他今天表示，「我用生命在打拚，跟這座城市一起呼吸、一同悲喜」，他要走遍村里，聆聽民意，拿出行動願景感動市民。

選戰倒數，蔡其昌今天行程滿檔，上午他出席台中市議員參選人賴裕銘競選總部成立大會，接受媒體聯訪，自剖選戰至今的心路歷程想法。

聲音已經沙啞的蔡其昌表示，「我用生命在打拚，跟這座城市一起呼吸、一同悲喜」，他說，喉嚨會不會好不是擔心的重點，台中市很大，市長有沒有辦法走遍每一個村里、握遍每一名市民的手，但傾聽所有人心聲，這樣的市長才是小市民的市長，才能真的聽到民意。

他說，市長最重要的工作就是要解決人民的問題，自己每天跑、每天聽，走得到就聽得到，拿出行動、拿出願景，就能讓市民感動。

媒體問，台中市紅、黑派系完成整合，如何應戰。蔡其昌說，台中市民才是決定這場選戰勝負的關鍵，所以他每天勤走基層，到各個菜市場掃街、站路口，講了800多場的演講，他不分黨派、不分派系，未來可以翻轉台中、改變台中的力量，都會一起整合。

爭取連任的台中市長盧秀燕昨天前往新北市聯會造勢，對此，蔡其昌表示，市長候選人面對選舉是如此驕傲、囂張，可以不用拜託自己的市民，整天到外縣市輔選，市長選舉的過程，就是要用最有誠意、最認真的方式面對選民，才能夠在當選後跟人民站在一起，真的了解這座城市的需要。（編輯：陳仁華）1111113

蔡其昌
蔡其昌大甲市場拜票 請託集中選票支持海線子弟 蔡其昌批空氣換新跳票 盧秀燕：空品不良日減少
盧秀燕
助改善空污 中市表揚機車排氣檢驗站績優楷模 盧秀燕水湳市場掃街 鞠躬拜票爭取支持
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
盧秀燕盼繼續守護台中 顏寬恒張清照力挺