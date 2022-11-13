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張麗善提社福政見白皮書 拚幸福工程、社福滿分

2022/11/13 14:55（11/13 16:01 更新）
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雲林縣長張麗善13日到二崙鄉向民眾說明政策願景規劃，同時公布社福政見，內容包括三大面向、十大主軸及百大工事，具體呈現2030前進雲林的理念與項目。 （張麗善競選團隊提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月13日
雲林縣長張麗善13日到二崙鄉向民眾說明政策願景規劃，同時公布社福政見，內容包括三大面向、十大主軸及百大工事，具體呈現2030前進雲林的理念與項目。 （張麗善競選團隊提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月13日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林縣長張麗善今天發表以「幸福工程、社福滿分」為主題的社福政見白皮書，內容包括三大面向、十大主軸及百大工事，具體呈現2030前進雲林的理念與項目。

張麗善今天到二崙鄉，向民眾說明二崙鄉政策願景規劃，同時公布社福政見。

張麗善表示，社福政策規劃的對象包含兒少、老人、婦女、身心障礙者及低收中低收入戶等家庭、族群，政策包含三大面向、十大主軸及百大工事。

張麗善指出，積極建置「友善無礙銀髮樂園」，目前縣內長青食堂已達到160處，社區照顧關懷據點達163處，未來將持續增加，全方位照顧長者，此外正在研議針對身心障礙者，提早到60歲就發放敬老金。

張麗善說，將整合活動中心、老人會、長期食堂等空間，積極建置身障家園並建構友善的無礙空間，期望利用在地資源將服務輸送到更多身心障礙者及家庭裡面，讓身障者出門就可以感受雲林的友善無障礙。

為落實友善托育措施，提供友善婦幼空間，張麗善提出「構築完善的婦幼福利並打造友善性平機制」，落實性別平權、女力向前等友善性平會繼續向前邁進。

由於近日發生台版「柬埔寨案」，張麗善認為，建構堅韌的社安網是雲林的首要目標，現有的社區安全守護站及性別暴力防治社區初級預防的據點，還有成立雲林地區婦幼保護聯繫平台緊急救援行蹤不明兒少，大家共同拉起社區安全網，維護雲林縣民。（編輯：陳仁華）1111113

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