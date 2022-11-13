總統：民進黨第1次提名 支持李問當縣長改革馬祖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺連江縣13日電）民進黨連江縣長參選人李問競選總部今天成立，總統蔡英文透過影片表示，這次選舉是民進黨成立36年來，第1次在馬祖提名基層候選人，希望大家支持李問為馬祖帶來改革。

民進黨副祕書長林飛帆、前民進黨主席卓榮泰等人到場力挺，現場播放總統蔡英文和副總統賴清德預錄影片，表達對李問的支持。

蔡總統表示，民進黨連江縣黨部2年前成立以來，在主委李問帶領下，認真耕耘基層，積極服務鄉親，這次選舉是民進黨成立36年來，第1次在馬祖提名基層候選人，意義重大。

蔡總統說，李問率領的參選人「大黃魚戰隊」秉持陽光馬祖、透明政府精神，提出完善政見，從觀光旅遊、親子教育、生態綠能、文化保存到戰地空間活化等，並提出Made in Matsu願景，希望更多馬祖的特產在地生產並發揮創意，有李問的政策規劃和中央的支持，將為馬祖帶來更多商業投資、就業機會及住宅空間。

蔡總統表示，政府會全力協助馬祖的運輸需求，明年將有第2家航空公司進駐，新台馬輪也會交船營運，並積極規劃馬祖到高雄航線，中央會持續協助馬祖，也需要一位和中央合作推動各項建設的縣長，民進黨會和馬祖鄉親站在一起，希望大家一起支持李問當縣長，為馬祖帶來改革。

賴副總統說，李問和「大黃魚戰隊」參選人提出許多成熟政見，不但讓馬祖產業提升，還要促進青年回流、改善環境、增進社會福利，他更設立馬祖常住人口達1萬人目標，希望活化、照顧馬祖的未來，李問已準備好要為馬祖帶來改變和創新。

賴副總統表示，馬祖走過軍事管制時期，在政治領域也很有機會打破一黨獨大結構，創造更開放、多元的環境，誠懇向鄉親推薦，投給推動改革沒有包袱的年輕世代李問。

李問表示，如果現任的縣府團隊長期無法解決問題，未來想必也無法推動改革，期盼大家可以支持「大黃魚戰隊」一票，就是支持改革一票。

除了李問外，「大黃魚戰隊」成員還包括劉浩晨（連江縣議員南竿鄉選舉區參選人）、李哲宇（南竿鄉民代表參選人）、陳春開（南竿介壽村長參選人）、詹庭語（北竿鄉民代表參選人）、邱德貴（北竿橋仔村長參選人）、曹恆勇（東引鄉長參選人）、陳彥誠（東引中柳村長參選人）、陳竑任（莒光鄉民代表參選人）、林文福（莒光大坪村長參選人），共有10人。（編輯：李錫璋）1111113