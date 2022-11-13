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賴副總統輔選指彰化退步 籲請支持黃秀芳助發展

2022/11/13 19:46
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（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）副總統賴清德今天為民進黨彰化縣長參選人黃秀芳站台表示，現在的縣長未帶領彰化大步向前，甚至不是原地踏步，而是退步，人口也不斷流失，請支持黃秀芳，讓彰化有更好發展。

黃秀芳競選總部今天在溪湖鎮舉辦「彰化大步向前走」造勢活動，副總統賴清德、立法院長游錫堃、屏東縣長潘孟安、農委會主委陳吉仲、立法委員蘇巧慧等人及各級參選人出席輪番助講，眾人指彰化縣長王惠美執政讓彰化無建設，力薦選民支持黃秀芳讓彰化向前行。

游錫堃致詞表示，中國併吞台灣企圖明顯，要讓對岸知道，如果硬吞會噎死，且全世界都關注這次選舉，請選民支持具台灣主體價值觀的政黨，就是讓黃秀芳當選，縣議會席次也要過半，也請讓所有支持台灣國家正常化、具台灣主體價值觀的民進黨參選人都高票當選。

黃秀芳表示，許多人期待彰化改變，當選縣長後將與中央配合，讓所有重大建設都能動工，執政效率一定比現在更好，她的政見一定可以「說到做到」，王惠美做不到的事，黃秀芳一定做到；另外，為讓縣政建設更全面，請支持民進黨提名縣議員、鄉鎮市長參選人。

副總統賴清德壓軸致詞表示，越來越多鄉親感覺現在的縣長不僅未帶領彰化大步向前，甚至連原地踏步都沒有，而是一直退步，例如縣府竟不辦台灣燈會、取消敬老金，中央撥給彰化前瞻建設經費，工程發包也一直流標，還有人口不斷流失，因此，很多鄉親知道現在的縣長團隊無法帶領彰化進步發展，大家都想換掉。

賴副總統表示，彰化人口流失，原因之一就是低薪，因此，黃秀芳努力招商產業界到彰化投資，包含引入風電、人工智慧、電動車產業等，也透過人工智慧提升中小企業競爭力，在農業、勞工、老幼、青年等政策，也有完整政見規劃，尤其是要讓青年安心留鄉打拚。

賴副總統說，國際局勢非常複雜，加上中國軍演威脅，國際社會關注台灣這場選舉「到底民進黨成績如何」，外國很支持台灣，這種情況下，自身意志一定要堅定，要表現出「彰化縣對台灣的支持，不輸其他縣市」。

賴副總統表示，總統蔡英文用心領導台灣，讓下一代有更好國家，也讓國際社會有一個更好的台灣，希望大家成為蔡總統的後盾，票投黃秀芳，支持黃秀芳當選，讓蔡總統有更好的民意、更有力氣帶領台灣面對海內外挑戰，也請支持18歲公民權修憲複決。（編輯：黃世雅）1111113

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