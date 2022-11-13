劉建國提青年政策7顆心 潘孟安背書掛保證

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民進黨雲林縣長參選人劉建國（前排左3）13日晚間公布青年政策7顆心，屏東縣長潘孟安（前排右3）背書掛保證，絕對可以讓青年有好的工作及未來。中央社記者姜宜菁攝 111年11月13日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國今天晚間公布青年政策7顆心，為青年找出路，屏東縣長潘孟安到場背書，強調絕對可以讓青年有好的工作及未來。

劉建國競選團隊今天晚間在虎尾競選總部舉辦青年政策記者會，劉建國公布青年政策，隨後與潘孟安上車掃街拜票。

劉建國指出，雲林縣人口近3年人口流失近2萬，從歷年人口資料顯示，110年是近10年以來，出生最少死亡最多，結婚亦是最低，每年遷出人口2萬多人，雲林面臨人口外移。

劉建國說，培育科技人才的留才育才計畫持續推動，再推出青年7顆心，分別是求學專心、就業定心、居住歡心、幸福愛心、育兒安心、創業信心和在地熱心，期盼藉此打造新雲林，新生命，新契機。

潘孟安指出，屏東縣在108年起規劃的「青年三支箭」政策，其中「青年穩定就業獎助計畫」透過獎助誘因促進青年移居、返鄉發展，解決產業缺工並增加青年就業，3年來收到良好成效，統計110學年度畢業的青年已有35.8%選擇留在家鄉工作。

潘孟安為劉建國縣長所提的青年政策背書，絕對可以讓雲林青年留在雲林，創新未來。（編輯：陳清芳）1111113