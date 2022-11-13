更多編輯台推薦新聞：
一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...
生活

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史
生活

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄軍撤退前布設地雷 烏克蘭赫松市拚復水復電
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情5/300
首頁 / 政治

劉建國提青年政策7顆心 潘孟安背書掛保證

2022/11/13 20:11（11/13 21:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨雲林縣長參選人劉建國（前排左3）13日晚間公布青年政策7顆心，屏東縣長潘孟安（前排右3）背書掛保證，絕對可以讓青年有好的工作及未來。中央社記者姜宜菁攝 111年11月13日
民進黨雲林縣長參選人劉建國（前排左3）13日晚間公布青年政策7顆心，屏東縣長潘孟安（前排右3）背書掛保證，絕對可以讓青年有好的工作及未來。中央社記者姜宜菁攝 111年11月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國今天晚間公布青年政策7顆心，為青年找出路，屏東縣長潘孟安到場背書，強調絕對可以讓青年有好的工作及未來。

劉建國競選團隊今天晚間在虎尾競選總部舉辦青年政策記者會，劉建國公布青年政策，隨後與潘孟安上車掃街拜票。

劉建國指出，雲林縣人口近3年人口流失近2萬，從歷年人口資料顯示，110年是近10年以來，出生最少死亡最多，結婚亦是最低，每年遷出人口2萬多人，雲林面臨人口外移。

劉建國說，培育科技人才的留才育才計畫持續推動，再推出青年7顆心，分別是求學專心、就業定心、居住歡心、幸福愛心、育兒安心、創業信心和在地熱心，期盼藉此打造新雲林，新生命，新契機。

潘孟安指出，屏東縣在108年起規劃的「青年三支箭」政策，其中「青年穩定就業獎助計畫」透過獎助誘因促進青年移居、返鄉發展，解決產業缺工並增加青年就業，3年來收到良好成效，統計110學年度畢業的青年已有35.8%選擇留在家鄉工作。

潘孟安為劉建國縣長所提的青年政策背書，絕對可以讓雲林青年留在雲林，創新未來。（編輯：陳清芳）1111113

劉建國
雲林冷鏈物流系統 增添2生力軍啟用 劉建國合體蘇治芬 市場拜票尋求支持
潘孟安
「2022屏東聖誕節」點燈 感受浪漫夢幻冰雪世界 投入4690萬 屏151線瓶頸路段拓寬工程今動土
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳其邁獲譽綠營「最強母雞」 柯志恩：感受不出來