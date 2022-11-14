諾魯共和國總統昆洛斯率團抵台 展開參訪行程

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諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）（右）伉儷應邀於14日到19日率團來台進行國是訪問，訪問團搭乘華航班機在14日清晨5時37分抵達桃園國際機場，並由外交部長吳釗燮（左）代表前往國賓門接機。（外交部提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 111年11月14日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）台灣太平洋友邦諾魯共和國總統昆洛斯應邀於14日到19日率團訪台，昆洛斯在桃園國際機場發表談話指出，停留期間將進行多方參訪行程，他與代表團成員都非常期待。

諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）伉儷應中華民國政府邀請於14日到19日率團來台進行國是訪問，訪問團搭乘華航CI54班機在清晨5時37分抵達桃園國際機場，並由外交部長吳釗燮代表前往國賓門接機。

昆洛斯在桃機發表談話表示，感謝台灣總統與吳釗燮的邀請，這是他第一次來台灣，期待見識台灣人民的熱情好客，停留期間也將進行多方參訪行程，他與代表團成員都非常期待。訪問團在昆洛斯致詞結束後，與吳釗燮接受媒體拍照合影，隨後由外交人員引領通關離去。

外交部10日發布新聞稿表示，諾魯共和國9月24日進行國會大選，昆洛斯脫穎而出，9月29日率新任閣員宣誓就職，昆洛斯就任總統剛滿一個半月，就率領新政府閣員來台灣訪問，以堅定行動支持兩國堅定友好的邦誼，也展現對兩國情誼及密切夥伴關係的高度重視。

外交部指出，訪團成員包括重要內閣閣員諾魯司法部長、外交及貿易副部長、內政部副部長、司法及邊境管理部副部長、國家緊急事務及體育部副部長等人。

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外交部說，昆洛斯首度以總統身分訪問台灣，為展現對友邦元首訪台的重視，總統蔡英文會以隆重軍禮表達歡迎並以國宴款待昆洛斯總統及訪團成員。

另外，外交部長吳釗燮也會設宴款待訪問團團員，兩國將針對不論是人才的培訓、資通訊、海巡以及港務、糧食安全、氣候變遷等重要議題合作交換意見。（編輯：方沛清）1111114

（中央社）

諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）（前排右2）14日率團訪台，在桃園國際機場發表談話表示，這是他第一次來台灣，停留期間將進行多方參訪行程，他與訪團成員都非常期待。（外交部提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 111年11月14日