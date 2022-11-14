藍營批違法掛布條 蔡適應：已移除

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（中央社記者王承中、王揚宇台北14日電）國民黨基隆市議員張淵翔今天表示，近期接獲民眾檢舉，民進黨基隆市長參選人蔡適應違法在學校圍牆懸掛競選布條，這是不良示範。蔡適應身為立委，卻知法犯法，不適合擔任基隆市長。

蔡適應出席民進黨立法院黨團記者會時，回應媒體提問表示，國民黨的指控是錯誤的，布條是支持者掛的，但發現掛的位置不對後，就已經移除了。

蔡適應說，會請支持者掛布條時，要遵守相關法令，但當國民黨在指控他時，也請國民黨把自己的布條移除乾淨，「不要右手指控我的布條，結果左手把布條掛旁邊」，請國民黨盡速處理違規的布條。

國民黨基隆市長參選人謝國樑競選辦公室發言人余治明、基隆市議員張淵翔及國民黨前青年團總團長呂謦煒等人，今天在中央黨部召開記者會，質疑蔡適應違法在學校圍牆懸掛競選布條，完全不適合擔任基隆市長。

張淵翔表示，蔡適應身為立委，卻知法犯法，放縱團隊在基隆市國有土地、擋土牆、公家圍籬、學校圍牆、火車站周遭及天橋上等處掛起滿滿的違法看板，這種目無法紀的行為，還說要打造基隆美麗市容，真的會笑掉基隆人的大牙。

張淵翔指出，最近又接獲民眾檢舉，稱這幾天又看到蔡適應偷偷的掛起違法布條，試圖用卡通圖案來取代基隆市長林右昌和蔡適應的照片，違法懸掛的地點連學校圍牆都不放過，這樣的不良示範，完全不適合擔任基隆市的市長。

余治明表示，蔡適應只要遇到爭議事件，就會推給「熱心支持者」來卸責，口口聲聲說要行政中立，卻是恣意侵占國有地掛違法看板，這種有功自己攬，有過別人扛的行為，真的令人感到非常不齒。（編輯：翟思嘉）1111114