繞著高雄跑巡迴一遍 柯志恩：讓大家更認識自己

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄市長選舉剩下12天，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天表示，未來幾天將「繞著高雄跑」，展開車隊掃街鐵人行程，把高雄巡迴一遍，途中還會定點下車開講，盼讓市民更認識自己。

柯志恩今天上午在競選總部舉行記者會，公布未來一週車隊掃街路線，包括今天下午從旗山、美濃地區開跑，未來幾天再到路竹、田寮、茄萣、仁武、鳥松等地。

柯志恩接受媒體聯訪時喊出「繞著高雄跑」口號，表示高雄幅員遼闊，要把高雄再巡迴一遍，希望讓市民更認識自己；且這一系列車掃鐵人行程，跟一般車掃不同，會在固定地點下車進行5分鐘街講，歡迎民眾來聽，或透過網路直播觀看。

爭取連任的高雄市長陳其邁今天也展開車掃行程，同樣也會到美濃等地。被問到如何看待陳其邁的行程安排，柯志恩說，「我不太想看他」，大家各自根據自己步伐，只是剛好湊巧，自己今天也會到美濃替國民黨市議員參選人林義迪站台。

陳其邁近期除了在高雄站路口、掃街，替自己衝刺選情，也會到外縣市幫忙站台輔選；對此，柯志恩說，「陳其邁如果到外縣市，應該多看看外縣市天空有沒有比高雄更清淨、更天藍，這是他應該做的」。

柯志恩還說，新北市長侯友宜到外縣市輔選時，也曾遭民進黨新北市長候選人林佳龍批評，如今她要把林佳龍對侯友宜批評過的話，同樣奉送給陳其邁。

此外，陳其邁今天上午在車隊掃街前接受媒體聯訪時說，高雄薪資成長8.91%，是六都最高。對此，柯志恩說，那是因為高雄過去薪資基數太低，實際上高雄每戶及每人可支配所得，是六都倒數第二，只贏過台南。（編輯：陳仁華）1111114