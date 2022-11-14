蔡其昌提長者福利政見 敬老愛心卡擴大使用範圍

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）民進黨台中市長候選人蔡其昌今天公布長者福利政見，訴求長者健保補助再加碼，增加更多長者福利，包含敬老愛心卡範圍擴大、額度更高，長者關懷據點補助提升。

蔡其昌今天在立委張廖萬堅、莊競程、林靜儀陪同下，在競選總部公布長者福利政見，包括愛心卡範圍擴大、額度更多，長者關懷據點補助提升，讓設施設備及課程內容都能更新等。

蔡其昌表示，若當選市長，一定帶給長者更多福利、更好照顧，把敬老卡的預算提升至10億以上，讓敬老卡更好用、範圍擴大、額度增加，如果鐵路運輸可以配合，也會讓長輩們可以免費搭台鐵等。

蔡其昌說，其次，也會額外編列預算讓關懷據點的補助增加、長者共餐費用加碼到每餐50元、提升關懷據點設備設施與課程，軟硬體雙管齊下，讓老人家開心去據點、吃得更健康營養，另外也會推動專屬於銀髮族的體健中心，讓老人家有一個安全、舒適又免費的運動空間。

對於明天台中市選委會將舉辦市長候選人政見辯論會，蔡其昌在接受媒體聯訪時表示，對明天的政見發表不會抱持太大期待，而且媒體也揭露政見發表會提問代表都是「燕友」，他不願意對專家學者做這種設定，但是明天會好好檢視專家學者所提問的問題是否客觀中立，也請台中市民共同監督。

至於近期也為無黨籍市議員參選人站台一事，蔡其昌說明，自己沒有特別的看法，一切都按照黨的規定，所有無黨籍的議員參選人只要支持蔡其昌、認同蔡其昌，自己都會過去幫忙加油；議員不是單一席次，希望民進黨議員能夠全壘打，也希望所有行動派的成員都能夠當選。（編輯：陳仁華）1111114