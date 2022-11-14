輔選掃街 陳建仁：高雄在陳其邁努力下發展很好

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）前副總統陳建仁今天陪同多名高雄市議員參選人車隊掃街，陳建仁說，高雄在陳其邁努力下有很好的發展，盼市民支持陳其邁連任，並讓民進黨議員全壘打，並投票支持18歲公民權。

前副總統陳建仁今天與立委李昆澤一同為菊系市議員參選人湯詠瑜、陳慶鴻、黃偵琳等人以車隊掃街拜票，與今天為陳慶鴻、林志誠、林慧欣、黃飛鳳、黃偵琳、林武忠等人車掃的高雄市長陳其邁，共同扮演雙母雞。

陳建仁日前就曾到高雄陪湧言會市議員參選人黃秋媖、黃文益、李雅慧、黃雍琇、江瑞鴻、張漢忠、林志誠等人拜票。今天掃街前更早有支持者在場等候、要求簽名合照，還有熱情民眾尖叫「陳副總統我們愛你！」

陳建仁接受媒體聯訪表示，高雄在陳其邁的努力下，2年當作4年拚，高雄有很好的發展，在這裡要請鄉親一定要把市長的一票投給很能夠做事情的陳其邁，讓他繼續打拚4年。

陳建仁說，陳其邁要工作，需要市議會所有議員的支持，因此懇請鄉親，讓民進黨提名的市議員都能全壘打，尤其今天自己協助助選的3人，都有很好的經歷，也能為高雄市盡力打拚，很高興能趁這個機會來和大家一起加油。

陳建仁提醒，18歲公民權一票也非常重要，希望大家投同意，讓18歲的年輕人能一起來建設台灣。

選戰將近，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天也在六龜、甲仙、杉林、旗山，陪黨籍市議員參選人車隊掃街，並以美濃廟口開講收尾。（編輯：黃世雅）1111114