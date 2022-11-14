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金門選情 楊鎮浯陳福海訴訟案互為攻防

2022/11/14 17:28（11/14 17:41 更新）
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金門縣長參選人陳福海（圖）14日召開記者會，提出「反賄選、反抹黑、反貪腐」三大選戰策略，他說，如在競選過程中或未來當選後因金酒「東北試釀案」遭起訴，立即停止選舉或辭去縣長職務。中央社記者黃慧敏攝 111年11月14日
金門縣長參選人陳福海（圖）14日召開記者會，提出「反賄選、反抹黑、反貪腐」三大選戰策略，他說，如在競選過程中或未來當選後因金酒「東北試釀案」遭起訴，立即停止選舉或辭去縣長職務。中央社記者黃慧敏攝 111年11月14日
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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門縣長參選人陳福海今天說，未來如因金酒「東北試釀案」遭起訴，立即停止選舉或辭去縣長職務，要求對手比照同一標準；楊鎮浯陣營回應，公理自在人心，勿浪費司法資源。

陳福海今天召開記者會，提出「反賄選、反抹黑、反貪腐」三大選戰策略，他表示，對手現任縣長楊鎮浯自4年前就以經查無犯罪事實簽結的「金酒東北試釀案」不實言論抹黑，今年選舉更變本加厲，以兩人清廉度來做文章。

陳福海向鄉親承諾，如在競選過程中或未來當選後因「東北試釀案」遭起訴，在「起訴當日將立即辭掉縣長職務以示負責」；他也要求楊鎮浯對於「遭縣民質疑的董楊童主題酒圖利及天福秘密合約等疑雲案」比照同一標準，公開承諾如有不法遭起訴一樣辭職下台。

此外，陳福海表示，「小三通」停航以來，5家船商共領取新台幣2.1億元補助，楊鎮浯家族在5家船商中占有3家，楊鎮浯才是阻礙小三通復航的「超級候選人」。陳福海今天祭出100萬元反賄選獎金，明天將赴城隍廟宣誓「反賄選、乾淨選風」，呼籲楊鎮浯、另位候選人李應文共同參予，洗刷金門「賄選島」惡名。

對此，楊鎮浯競選總部執行長石兆瑉下午在記者會表示，公理自在人心，楊鎮浯每項施政都經得起檢驗，不要浪費司法資源。小三通業者紓困補助部分，石兆瑉回應，這是交通部政策，補助金額和對象「放諸四海而皆準」，並非獨厚楊家。

楊鎮浯陣營引用金門縣政府報告指出，2015年12月時任縣長的陳福海率團赴中國參訪後，啟動東北試釀案；隔年5月金酒評估，東北地區無法製麴，試釀並無意義暫停辦理」。2016年10月陳福海要求金酒重啟東北試釀研議工作，全案最後經金門地檢署以不起訴終結。（編輯：孫承武）1111114

金門縣長參選人陳福海14日表示，「小三通」停航以來，5家船商共領取新台幣2.1億元補助，縣長楊鎮浯家族在5家船商中占有3家，楊鎮浯才是阻礙小三通復航的「超級候選人」；對此，楊鎮浯競選總部執行長石兆瑉（右）說，紓困補助是交通部政策，並非獨厚楊家。中央社記者黃慧敏攝 111年11月14日
金門縣長參選人陳福海14日表示，「小三通」停航以來，5家船商共領取新台幣2.1億元補助，縣長楊鎮浯家族在5家船商中占有3家，楊鎮浯才是阻礙小三通復航的「超級候選人」；對此，楊鎮浯競選總部執行長石兆瑉（右）說，紓困補助是交通部政策，並非獨厚楊家。中央社記者黃慧敏攝 111年11月14日
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