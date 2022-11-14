選戰倒數12天 高雄藍綠車隊掃街衝刺

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選戰倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）14日下午陪同尋求連任的國民黨高雄市議員林義迪（右2）在旗山、美濃地區車隊掃街，並中途舉行街講。（柯志恩競選辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）選戰倒數12天，藍綠雙方今天都展開車隊掃街行程，前副總統陳建仁及市長陳其邁陪民進黨高市議員參選人掃街；國民黨高市長候選人柯志恩也陪黨籍議員掃街及街講，為選情加溫。

陳建仁及陳其邁今天陪同多名高雄市議員參選人車隊掃街拜票。預計19日下午在旗山區舉行「大旗美造勢暨客家、原住民後援會成立大會」；選前之夜則將在鳳山區的競選總部旁舉行。

柯志恩下午陪國民黨議員林義迪在旗山、美濃地區車隊掃街、街講，晚上再趕抵美濃天后宮廟口開講。柯志恩說，南橫公路重新通車後遊客增加，但最重要是能住宿，在當地停留久一點，促進消費。且六龜、甲仙、內門等地景點各有特色，如六龜有溫泉、甲仙芋頭有名等，未來要好好發展觀光，振興當地觀光產業。

選戰倒數，柯志恩將於選前黃金週的20日下午3時，在橋頭糖廠烤肉區旁大草皮舉行萬人造勢活動；選前之夜25日晚上7時起，將在前鎮區一德勞工夜市舉辦萬人造勢晚會。柯志恩競選辦公室表示，選前黃金週選在橋頭區，因為過去造勢活動多在南高雄及原市區進行，選在北高雄的原縣區舉行，顧及區域平衡。（編輯：黃世雅）1111114