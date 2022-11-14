賴副總統宜蘭廟口開講 推薦江聰淵是縣長好人選

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副總統賴清德（前左）14日到宜蘭縣蘇澳鎮慶安宮開講表示，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（前右）擔任宜蘭市長期間政績傑出，是未來宜蘭縣長最好人選。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年11月14日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）副總統賴清德今天到宜蘭主要廟口開講時說，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵擔任宜蘭市長期間政績傑出，有效率、有行政能力，是未來宜蘭縣長最好人選。

為輔選江聰淵，賴副總統下午起先後前往宜蘭縣的蘇澳鎮、三星鄉、五結鄉與礁溪鄉當地廟口開講。

賴副總統表示，江聰淵擔任宜蘭市長期間，不管是地方創生、文化建設、下水道整治工作做得很好，若當選宜蘭縣長，絕對能延續過去宜蘭縣的光榮，不像現在宜蘭縣政府，縣政推動不力。

賴副總統說，為宜蘭縣發展與縣民生命財產安全，縣民應該選擇有效率、有行政能力、有辦法推動宜蘭建設、讓宜蘭繁榮與進步的縣長，江聰淵就是最好人選。（編輯：李錫璋）1111114