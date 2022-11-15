蔡其昌啟動車隊掃街 承諾落實縣市整合

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中縣市合併多年，卻仍有縣區情節，民進黨台中市長候選人蔡其昌今天表示，市長沒有做好縣市整合工作，縣區民眾憂心被邊緣化，他承諾要讓市區持續進步、縣區迎頭趕上。

國民黨立委江啟臣日前陪同高雄市長候選人柯智恩車隊掃街時，江啟臣提到台中市選情有「縣區情節」。蔡其昌今天啟動「黃金交叉、翻轉台中」車隊掃街，首站從神岡出發，他接受媒體聯訪表示，縣市無法縫合，就是市長沒有做好整合工作。

蔡其昌表示，台中空氣的確不好，台中縣市已合併多年，但縣區、市區沒辦法整合，縣區的人擔心被邊緣化。他說，希望可以由縣區出身的人來當市長，縣市發展可以平衡。

他承諾當選後，要讓市區持續進步，縣區迎頭趕上，才能讓縣市縫合，共同均衡發展，否則縣區民眾擔心邊緣化，成為二等公民。未來4年將透過都市計畫、交通建設，落實縣市整合的工作。

他舉例，台鐵大慶到烏日站，高架化工程只到大慶站，烏日為原台中縣區域，為何這段有實質效益，又可縫合縣市的工程不做呢？讓民眾真切感受到縣區的建設相對落後。

選戰倒數，蔡其昌提到，他用生命拚選舉，相信天道酬勤，他到處傾聽民意，提出願景、政見、改變的政策，至今已講了860多場演講，每場民眾都能接受台中需要改變，值得一個更好的市長。最後時刻，他已聽到選民想要改變的聲音，會堅持自己的步伐，繼續走完規劃的目標。

台中市第四屆市長候選人公辦電視政見會今天晚上登場，對此，蔡其昌表示，他每天都在政見會，不需要特別準備，過去也是政治工作者，他在台中長大、唸書、娶妻、生子、工作，台中的發展每個區域的需要，都十分清楚，會清楚跟市民分享政見。

蔡其昌也說，今天晚上的公辦政見說明會，只有說明沒有辯論，台中市長盧秀燕已經拒絕了23次辯論邀請，今天晚上也沒機會跟她辯論。（編輯：郭諭儒）1111115