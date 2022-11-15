游錫堃推廣優質大肚大豆 籲民眾一起支持購買

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（中央社記者范正祥台北15日電）立法院長游錫堃今天受邀出席優質大肚產銷履歷大豆推廣活動。他稱讚大肚大豆品質優良，不論醬油、豆皮、豆腐等豆製品，都與大豆有關係。

民進黨立委林靜儀於立法院康園前廣場舉辦優質大肚產銷履歷大豆推廣活動，多位民進黨立委出席支持，游錫堃利用院會休息時間也到場力挺台灣優良農產品。

游錫堃受邀致詞時首先表示，大肚大名鼎鼎，早期不論是荷蘭人或是鄭成功來台，都未曾真正平定大肚地區，大肚在當時有個大肚王國，荷蘭人與鄭成功爭戰時或許曾與其講和，但一直維持半獨立狀態，所以大肚在台灣不僅僅是生產大豆而已，它在台灣人文歷史上深具意義。

游錫堃稱讚大肚大豆品質優良，不論醬油、豆皮、豆腐等豆製品，都與大豆有關係，大豆擁有植物性蛋白質，對於人體健康有極大幫助。

游錫堃也稱讚林靜儀自補選就任立委以來，時間雖短，但因她在醫學跟其他領域都有所涉獵，所以也反映在她任職立委的表現上，是一位相當傑出優秀的立委，人在國會但心在大肚的基層。（編輯：林興盟）1111115