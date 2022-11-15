台中公辦政見會 陳美妃：想當真正做建設的市長

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台中市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會15日晚間登場，無黨籍候選人陳美妃（圖）表示，不想當紙上談兵的市長，想要當真正建設的市長，提出突破性的市政計畫。中央社記者蘇木春攝 111年11月15日

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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中15日電）台中市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會今天晚間登場，無黨籍候選人陳美妃表示，她要跟現任市長盧秀燕不一樣，想要當真正做建設的市長，提出突破性市政計畫。

台中市第4屆市長候選人公辦電視政見發表會今晚登場，全場採直播方式進行，3名候選人先抽籤決定發言順序，依序為民進黨台中市長候選人蔡其昌、台中市長盧秀燕與陳美妃。

陳美妃說，她第一次參加選舉，她要跟盧秀燕不一樣，不想要當紙上談兵的市長，想要當真正做建設的市長，提出突破性的市政計畫。

她提到，台中火車站在前市長林佳龍時期完成新站建設，但是車站空間沒有好好利用，只有簡單放裝置藝術，她認為可以加設音樂水舞噴泉，讓沒落的舊台中可以因為公共建設改變。

至於公托補助，陳美妃指出，0到6歲小孩不排富將補助每戶每月新台幣1萬元，另外，因應雙薪家庭職業婦女，台中市各區垃圾車將增加晚間清運時間，並提升台中市的公車品質。

針對逢甲大學副校長黎淑婷提問空污問題的作法，陳美妃認為，台中火力發電廠要用天然氣取代發電，地方政府也可以用鼓勵措施，讓大型宮廟盡量不要燃燒金紙，並加強種植行道樹、城市綠化。

至於亞洲大學資訊傳播學系助理教授張建人提問吸引青年的政見，陳美妃則提出，台中市很多重劃區闢設公園，在中大型公園可以增設臨時攤位，讓青年免費擺攤，或是在各火車站、捷運站，允許設置免租金攤位，讓民眾也能二度就業。

陳美妃最後強調，盧秀燕有部分政見跳票，提出4年蓋8000戶社會住宅，但憂心成為炒房標的，她將廣設市民之家，讓中低收入戶或失業民眾有安身處所，希望真正照顧弱勢。（編輯：謝雅竹）1111115