游錫堃：拜習會後 民主國際仍不能掉以輕心

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（中央社記者范正祥台北16日電）立法院長游錫堃今天指出，儘管11月14日的拜習會後，美國總統拜登認為中共目前沒有侵略台灣的意圖，但是從烏俄戰爭的啟示來看，民主國際仍然不能掉以輕心，台灣也會嚴陣以待。

游錫堃參加第2屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議，開幕致詞時作以上表示。

游錫堃指出，近年來國際情勢變化莫測，全球民主版圖不斷縮小，取而代之的是更多的威權、專制、迫害、霸凌，反民主的力量蠶食鯨吞民主地區，從香港反送中、緬甸軍政府、阿富汗到已持續8個多月的烏俄戰爭，令人非常擔憂。

他說，今年8月，中共企圖阻擋美國眾議院議長裴洛西訪台，在台海周邊進行實彈軍事演習，震驚全球，但也使民主國際更加清楚了解中共專制政權的本質而提升警惕之心。

游錫堃指出，長久以來，民主國際殷切期待中國民主化，但情勢在中共20大後更顯嚴峻，習近平打破國家主席任期限制，宛若中華帝制再現；此外，習近平於會中提及台灣議題，更宣稱「不承諾放棄使用武力」，侵犯台灣的意圖昭然若揭。

游錫堃說，台灣一直努力捍衛自由、民主與人權，堅定反對威權主義；感謝美日同盟為捍衛印太地區和平穩定的努力，呼籲繼續協助台灣加入更多國際組織，也呼籲全球民主國家加強合作促進中國民主化。

談及美日兩國維護台海和平，游錫堃說，他代表台灣國會表達崇高的敬意與謝意。

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游錫堃指出，台灣長久以來面臨中共無理打壓，被排除在許多國際組織之外，未來，期待美國與日本共同落實美國「台灣友邦國際保護及加強倡議法」的立法精神，支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織，成為會員國，並在其他以主權國家為入會資格的國際組織中取得觀察員身分，包括聯合國。

游錫堃表示，中國對外擴張，對內壓迫已經成為常態，對全球和平帶來重大危脅，呼籲全球民主國家多加關注西藏、新疆、內蒙、香港等地區的基本人權與宗教自由，共同促進中國早日民主化，讓在中國生活的每個人都可以跟大家一樣享有民主、自由、人權與法治等普世價值。（編輯：張均懋）1111116