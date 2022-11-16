台東縣長政見發表 饒慶鈴要綻放台東藍

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東縣選委會今天舉辦縣長候選人電視政見發表，拚連任的國民黨候選人饒慶鈴提出綻放台東藍，實現幸福想像的6大政見。

饒慶鈴今天穿上藍色西裝外套，配合她的競選主軸「台東藍」，抽中1號首先發言。

饒慶鈴提出綻放產業、開創自然真實的共好經濟；綻放建設、營造便利和友善的生活環境；綻放科技、開啟台東元宇宙；綻放藝術、整個台東都是你的美術館；綻放社福、用心照顧每一名縣民；綻放原民、打造原民文化典範城市的6大政見。

在綻放產業方面，她說要強化陸、海、空域3D多元休憩活動，發展運動觀光建置極限運動場，持續提升觀光旅遊品質與接待軟實力，擴大友善耕作與有機農業面積，催生慢食產業鏈，以及穩定產銷機制協助台東農特產品走向高端市場和持續輔導青年創業，扶植在地產業轉型。

在綻放科技方面，要強化消防局的高救隊打造5G行動急診室和遠距醫療服務，建構全縣科技建警系統，治安管理更智慧。綻放藝術上要豐富藝術下鄉多元類型，藝文遍及各角落，活化台東縣藝文場域，催生台東表演藝術創生基地。

饒慶鈴也關心社福，要建置綿密多元照顧網絡讓長者安心養老，新建兒少家庭福利館、青少年福利服務中心、社福樂齡大樓，打造全齡幸福空間；同時興建青年住宅、增設新住民服務據點，培養職業技能生根台東。

饒慶鈴最後談到，要打造原民文化典範城市，持續推動部落族語紮根與原住民族文化傳承新建原住民族實驗劇場，帶動原住民族產業發展；強化文化健康站功能，促進部落長者健康延緩老化、加速原住民保留地增劃編作業，建置土地資源共管模式。

政見內容將於17日起至25日在台東縣內有線電視及播送系統播放。（編輯：郭諭儒）1111116