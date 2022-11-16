更多編輯台推薦新聞：
地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機
國際

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情2/300
首頁 / 政治

盧秀燕稱高雄槍擊案遭批失言 蔡其昌：錯就道歉

2022/11/16 12:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中16日電）尋求連任的台中市長盧秀燕，昨天晚間在政見會上說高雄又發生槍擊案，引發外界批評失言﹔民進黨籍候選人蔡其昌今天表示，說錯了就道歉，會道歉才知道怎麼反省跟改進。

盧秀燕昨天晚間在公辦電視政見發表會上，談到台中常被說是「慶記（台語：子彈）之都」，指出警政署評比六都發生槍擊案最少的是台中市，並舉例「剛來政見會前，高雄又發生槍擊案，開了30多槍」，引發綠營批評失言。

盧秀燕今天到沙鹿零售市場拜票，她接受媒體聯訪時表示，政見會已經結束，為了選後跟蔡其昌能夠良性相處，維持正向選舉，所以她不希望辯論會已經結束，還要延長到會外賽，所以對於政見會的內容，她會約束自己不再回覆，大家攜手同心能夠為台中建設、為台中努力。

對此，蔡其昌今天到太平區掃街拜票，接受媒體聯訪時表示，說錯了就道歉，政見場上她確實是說錯話，高雄是警察在緝毒過程當中開槍，她將警方開的槍，講成是歹徒的槍擊案，很明顯就是造謠，錯了就道歉，會道歉才知道怎麼反省跟改進。

至於盧秀燕說為了選後能夠良性相處，蔡其昌說，請盧秀燕放心，這一場君子之爭，自己說過選舉是為了給台中的下一代很好的民主示範，所以一路以來都是找盧秀燕辯論，辯論是民主的常態，只可惜對方不肯，這都是在政策上跟盧秀燕討論，他不擔心這些問題。（編輯：卞金峰）1111116

盧秀燕
選戰倒數 盧秀燕市場掃街爭取選民支持 台中市長公辦政見會 盧秀燕蔡其昌空污議題交鋒[影]
蔡其昌
蔡其昌啟動車隊掃街 承諾落實縣市整合 蘇貞昌批中科二期無進度 中市府：將提報都委會審議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
吳晟詹順貴力挺蔡培慧 籲11/26返鄉投票翻轉南投