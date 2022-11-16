盧秀燕稱高雄槍擊案遭批失言 蔡其昌：錯就道歉

（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中16日電）尋求連任的台中市長盧秀燕，昨天晚間在政見會上說高雄又發生槍擊案，引發外界批評失言﹔民進黨籍候選人蔡其昌今天表示，說錯了就道歉，會道歉才知道怎麼反省跟改進。

盧秀燕昨天晚間在公辦電視政見發表會上，談到台中常被說是「慶記（台語：子彈）之都」，指出警政署評比六都發生槍擊案最少的是台中市，並舉例「剛來政見會前，高雄又發生槍擊案，開了30多槍」，引發綠營批評失言。

盧秀燕今天到沙鹿零售市場拜票，她接受媒體聯訪時表示，政見會已經結束，為了選後跟蔡其昌能夠良性相處，維持正向選舉，所以她不希望辯論會已經結束，還要延長到會外賽，所以對於政見會的內容，她會約束自己不再回覆，大家攜手同心能夠為台中建設、為台中努力。

對此，蔡其昌今天到太平區掃街拜票，接受媒體聯訪時表示，說錯了就道歉，政見場上她確實是說錯話，高雄是警察在緝毒過程當中開槍，她將警方開的槍，講成是歹徒的槍擊案，很明顯就是造謠，錯了就道歉，會道歉才知道怎麼反省跟改進。

至於盧秀燕說為了選後能夠良性相處，蔡其昌說，請盧秀燕放心，這一場君子之爭，自己說過選舉是為了給台中的下一代很好的民主示範，所以一路以來都是找盧秀燕辯論，辯論是民主的常態，只可惜對方不肯，這都是在政策上跟盧秀燕討論，他不擔心這些問題。（編輯：卞金峰）1111116