高雄空品成選戰議題 陳其邁：有多元方式改善

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄近日空品不佳，成為選戰攻防議題。高雄市長陳其邁今天表示，秋冬季節會有應變作為，除大廠降載、減排及逸散源加強監測等，興達電廠也需提前除役，採多元方式改善空品。

高雄近日空氣品質不佳，國民黨高雄市長候選人柯志恩頻對此提出批評。爭取連任的民進黨高雄市長候選人陳其邁今天上午車隊掃街前接受媒體聯訪表示，秋冬季節會有應變作為，大廠降載、減排，興達電廠日前也有停3降1，希望改善季節性問題。

陳其邁指出，對於逸散源、移動污染源等，也有加強智慧監測及工地管理等；至於長期的做法，包括興達電廠需提前除役，以及如何運用燃氣機組替代燃煤機組等，希望2025年能完成脫煤目標，採取多元配套的方式改善空氣品質。

對於國民黨台中市長候選人盧秀燕昨天在台中公辦電視政見發表會指稱「高雄又開了30多槍」，陳其邁說，盧秀燕誤解了，這是警方在打擊犯罪、拘捕嫌犯時，大膽而正確地使用槍械，壓制歹徒的作為，應該要給予肯定，不要因誤解而打擊基層員警士氣。

東南水泥承包商今年4月在高雄發生拆除工程事故，影響台鐵、高鐵運行，監察院昨天要求高雄市府檢討改進。

陳其邁對此表示，會根據監察院報告檢討改進，哪裡有做不好的地方，就要確實地檢討。

記者提問，柯志恩指稱高雄長期遭民進黨綁架，她還說沙發要翻出來，才知道有沒有蜘蛛網。對此，陳其邁指出，「這是選舉語言」，不願多作回應。

陳其邁今天上午在旗津、鼓山、鹽埕等區陪同民進黨高雄市議員候選人簡煥宗等人車隊掃街，晚上要到台北幫民進黨台北市長候選人陳時中助選。

陳其邁表示，陳時中是鐵人部長，溫暖、堅定，以後也一定會是鐵人市長及好市長。（編輯：戴光育）1111116