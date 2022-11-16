高雄長期綠營執政 柯志恩：翻出沙發才知多少蜘蛛網

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國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）16日受訪表示，民進黨在高雄執政20多年，一個政黨在地方長期執政，一定有「眉眉角角」，因此「沙發要翻出來，才知道裡面有多少蜘蛛網」，政黨輪替，才是民主最大的精神。中央社記者蔡孟妤攝 111年11月16日

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）國民黨高雄市長候選人柯志恩今天表示，民進黨在高雄執政20多年，一個政黨在地方長期執政，一定有「眉眉角角」，因此「沙發要翻出來，才知道裡面有多少蜘蛛網」，政黨輪替才是民主精神。

柯志恩昨晚在鳳山區廟口開講時說，希望民進黨「對高雄的綁架到此為止」。柯志恩今天上午到仁武等區車隊掃街前接受媒體聯訪表示，政黨在一個地方執政20多年，一定有「眉眉角角」，「沙發要翻出來，才知道裡面有多少蜘蛛網」。

柯志恩還說，這次選舉，她有很多不公開行程，因為只要是公開行程，對於所拜訪的組織或對象，就會受到不必要的干擾，這也是政黨長期執政下的結果，而政黨輪替，才是民主最大的精神。

對於高雄近日空氣品質不佳，柯志恩說，跟台中、台北相比，高雄空氣品質真的很差，「大家可以抬頭看一下」；民進黨批台中空污，但當高雄空污如此嚴重，卻說已有改善，「這不是雙標嗎？」

高雄警方昨天開槍制伏歹徒，但被台中市長盧秀燕昨天在政見會上說「高雄又開了30多槍」，對此，陳其邁競總發言人高閔琳要求盧秀燕公開道歉。柯志恩則說，對此事不予置評，但治安是大家關切議題，把治安弄好最重要。

東南水泥承包商今年4月在高雄發生拆除工程事故，影響台鐵、高鐵運行，監察院昨天要求高市府檢討改進；柯志恩酸說，「監察院難得調查這麼清楚」，如果高市府需要負起責任，那市民也想知道真相究竟如何，市府必須釐清說明。（編輯：陳仁華）1111116