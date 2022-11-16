陳建仁陪中市英系議員候選人車掃 爭取選民支持

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選戰倒數，前副總統陳建仁（右）16日到台中為7名英系市議員候選人加油打氣，並與市議員候選人蕭隆澤（左）等部分候選人合體車隊掃街。中央社記者趙麗妍攝 111年11月16日

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）選戰倒數，候選人們邀大咖一同掃街。前副總統陳建仁今天到台中為7名英系市議員候選人加油打氣，並與部分候選人合體車隊掃街，盼民進黨提名的市長當選、市議員全壘打。

陳建仁今天一早南下台中，為台中英連線的7名市議員候選人蕭隆澤、吳敏濟、謝家宜、陳俞融、陳雅惠、張芬郁、陳淑華加油打氣，依序合體車隊掃街，呼籲民眾支持。

陳建仁也到神岡區順濟宮參拜，他致詞指出，特地南下為市議員候選人們加油打氣，都是很傑出的民進黨提名候選人，相信他們一定能為地方作出很大的貢獻。

他說，這期間大家都看到民進黨台中市長候選人蔡其昌很認真跑行程，希望大家能夠支持蔡其昌、民進黨提名的市議員候選人，讓市長當選、市議員全壘打，為地方提供更好的服務。

蕭隆澤指出，神岡區是民主聖地，車隊掃街從神岡出發，希望大家都能高票當選。陳淑華也說，近日大家陸續搭配蔡其昌競選總部進行車隊掃街行程，各區都會陸續展開，分進合擊，希望一起改變台中。

陳建仁先後陪同台中市英系議員候選人車隊掃街，上午先到第1選區（大甲、大安、外埔）議員候選人吳敏濟車隊掃街拜票，隨後則是第5選區（潭子、大雅、神岡）議員候選人蕭隆澤、第8選區（北屯）謝家宜、第9選區（北區）陳俞融、第11選區（東區、南區）陳雅惠及第13選區（大里、霧峰）張芬郁。（編輯：謝雅竹）1111116