陳福海承諾 當選1個月小三通復航

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣長候選人陳福海今天政見發表會表示，只要當選縣長，就任1個月內，只要疫情可控，「小三通」一定恢復；4年後也一定會讓縣庫回到百億，民眾所有福利絕對對不會少。

由於「小三通」復航權在中央，若當選要如何兌現政見，陳福海會後受訪說明，金門的新住民在小三通關閉以來近3年未能回鄉，會勇於承擔人道責任，到時配合中國防疫清零政策，提出金門民眾3週內的科學普篩數據，向中國方面提出探親專船專案。

陳福海說，相信以目前兩岸氛圍和疫情緩和情況，只要以有力的隔離和防護措施，可以說服對岸同意他的專案建議，在人道上有所突破，恢復小三通。

金門縣長選舉政見發表會上午在縣府多媒體室進行，6名候選人各自抒己見。2014年到2018年曾任縣長的陳福海目標對準尋求連任的對手、國民黨籍的楊鎮浯，直指楊鎮浯在縣庫、金酒天福案的缺失。

陳福海表示，「東北試釀案」早已經檢方偵結不起訴，但楊鎮浯這次選舉以來，不斷以此假想議題大肆抹黑。他反質疑金酒天福集團合約案，沒有「每年銷售金額」的履約量，也沒有保證金、違約金；縣長1任也僅4年，沒有理由金酒與天福簽10年的密約，一如「東北試釀案」，自己表明若遭起訴立刻停止選舉或者上任後辭職，楊鎮浯也應有同樣勇於承擔的態度。

陳福海說，如果4年前選舉，他宣誓「若因東北試釀案遭起訴，立即辭掉縣長以示負責」，相信不會輸掉連任；而楊鎮浯以這個議題贏了他801票而當選，難道4年來不應努力提出政績，而不是在最後1年才開始做。

陳福海說，卸任時縣庫有新台幣161億元，但楊鎮浯執政4年後，只剩下58億，怎能再將縣政交給楊鎮浯？陳福海說，「小三通」影響金門民眾至鉅，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停航以來，5家船商共領取2.1億元補助，楊鎮浯家族在5家船商中占有3家，是誰在阻止小三通復航？

陳福海承諾，只要當選縣長，就任1個月內，只要疫情可控，「小三通」一定恢復；4年後也一定會讓縣庫回到100億，民眾所有的福利絕對對不會少。

2015年12月時任縣長的陳福海率團赴中國參訪後，啟動東北試釀案；隔年5月金酒評估，東北地區無法製麴，試釀並無意義暫停辦理」。2016年10月陳福海要求金酒重啟東北試釀研議工作，全案最後經金門地檢署以不起訴終結。天福集團為台灣天仁茗茶投資公司，金酒廈門公司與天福集團於2019年簽約，以金酒「黑金剛」雙品牌聯名推出合作案。（編輯：孫承武）1111116