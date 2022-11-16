民進黨催票影片 女模里唯：買車票返鄉推翻糟糕的人

（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨今天推出返鄉投票催票影片，邀請苗栗縣長候選人徐定禎的女兒、網路人氣模特兒里唯擔任影片主角。里唯說，把這次選舉想像成是一場革命，要推翻那些糟糕的政權與人，不必流血，只需要買一張車票回家。

選舉倒數10天，民進黨在中常會前召開「1126催票行動計畫公布」記者會，記者會上公布最新影片「幸福來自於對的選擇！一起回家投票，為家鄉做出對的選擇」，邀請苗栗縣長候選人徐定禎的女兒里唯擔任影片主角。

影片以古希臘哲學家柏拉圖名言：「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」作為開頭。里唯說，愛情與政治都是選擇題，幸福是來自於自己對的選擇，家鄉的改變不是一天就能完成，那是因為選擇對的人，對的人才會對家鄉做出對的事，如果不希望被糟糕的人主宰自己的家鄉，就需要大家關注，以及付出行動，11月26日回家投票，做出對的選擇，讓家鄉和自己擁有幸福。

里唯在記者會指出，苗栗長年被大家稱做「苗栗國」，比外縣市落後，而且有很多派系鬥爭。這些都是真的，雖然無法代替所有苗栗年輕人發言，但是大家的內心都是渴望改變和進步。在苗栗輔選一陣子，她發現苗栗真的需要改變，有些很荒唐的事情正在發生，而苗栗宛如罩著一層防護罩，制度管不著，資訊無法進出。在外地工作的苗栗人，要不是親身體會，根本無法了解這樣的事情。

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里唯表示，之前在台北上課的朋友，聊到選舉，當聽到她是苗栗人，他們說不要浪費車票回去投票，反正大家已經知道結局。

里唯指出，這是家鄉在外人眼裡的樣子，好像是被大家放棄的詛咒之地，現在有黑暗勢力在苗栗蔓延，這次選舉是最有機會的一次，可以把這次選舉想像成是一場革命，要推翻那些糟糕的政權與人，不必流血，只需要買一張車票回家；她說，苗栗能不能改變，就看這次，如果這次年輕人回鄉投票率比以前高，家鄉看到光的日子就不遠了。（編輯：蘇志宗）1111116