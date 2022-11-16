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國民黨中常會南下嘉義 為黃敏惠王育敏造勢拉票

2022/11/16 15:45
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨今天到嘉義縣召開中常會，為嘉義市長參選人黃敏惠、嘉義縣長候選人王育敏造勢，黨主席朱立倫說，王育敏在嘉義出生長大，是真正在地的嘉義女兒，相信一定會做好嘉義縣政。

縣市長選舉進入倒數階段，國民黨今天到嘉義縣舉辦行動勝利中常會，為縣市長、議員候選人造勢，朱立倫在會中表示，他都建議國外大使、代表能到地方訪問，見證國民黨的地方首長有多認真，而大家印象最深刻且最讚賞的就是黃敏惠；黃敏惠是最好的「勇媽市長」，一步一腳印，就像隔壁的媽媽關懷地方大小事。

朱立倫也說，國民黨提名王育敏，展現對兒少、婦幼的關懷，王育敏在嘉義出生長大，真正在地的嘉義女兒，相信一定會做好嘉義縣政。

由於嘉義市長選舉投票日延後至12月18日，朱立倫說，對國民黨來說，嘉義的選舉不是只到11月26日，他呼籲大家要一直努力到12月18日，當天才是全部的成功勝利之夜，一定要拚到底。

黃敏惠表示，國民黨在雲嘉嘉提名3位女性縣市長候選人，女力串聯，嘉義不可以被邊緣化；而嘉義市是國民黨的灘頭堡，這次因為延後投票，投票率一定會降低；她強調，嘉義是民主聖地，這一仗不分顏色，大家一定要集中力量，選賢與能。

王育敏則說，嘉義縣競爭力排名全國最後一名，嘉義縣長翁章梁難辭其咎，她若當選縣長，要讓嘉義縣回到前段班，共創嘉義縣市繁榮。

王育敏坦言，嘉義縣是艱困中的艱困，資源非常缺乏，就像是小蝦米對抗大鯨魚，但國民黨不能被看扁，對手放話在嘉義縣長選戰得票率要破7成，她要送對方三個字，就是「不可能」。（編輯：林興盟）1111116

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