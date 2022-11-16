彰化縣長公辦政見會 黃秀芳王惠美交鋒捷運政策

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彰化縣選舉委員會16日辦理第19屆縣長選舉公辦電視政見發表會，針對興建捷運系統，民進黨縣長候選人黃秀芳（右2）指對手是提出空頭支票，應先優化公共運輸；競選連任的縣長王惠美（中）則表示，今天不做，永遠沒機會。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年11月16日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）彰化縣長選舉公辦政見會今天登場，針對興建捷運系統，民進黨縣長候選人黃秀芳指對手是提出空頭支票，應先優化公共運輸；競選連任的縣長王惠美則說，今天不做，永遠沒機會。

彰化縣選舉委員會今天辦理第19屆縣長選舉公辦電視政見發表會，針對捷運議題，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳指出，王惠美提出南彰化捷運系統，但目前「連影子都沒有」，但為今年選舉，又匆促在地方辦理說明會，讓許多鄉親感覺王惠美所提政見是空頭支票。

黃秀芳表示，她不是反對南彰捷運，但應先建立便捷公共運輸，例如縮短公車班距，而不是1、2小時才有1班公車，且依照規劃要花費新台幣300億元、20年才能完成捷運系統，因此應優化大眾運輸系統，再談捷運建設，王惠美所提南彰化捷運可說是空口說白話。

黃秀芳也指出，彰化重大工程一再流標，彰化縣勞工平均年薪全國倒數，讓年輕人很失望，她提出「產業三支箭」政策拚經濟，要在田中高鐵站區打造AI產業、電動車研發中心，製造則在中科二林園區，協助推動傳統產業升級、工業區升級、創新園區，創造工作機會。

針對社會福利，黃秀芳說，彰化是好地方，但現在卻被認為有社會安全網破洞，曾發生全國關注事件，她期盼透過營造社會健康體系，從老至少，打造一村里一關懷據點、一鄉鎮一親子共融公園、一鄉鎮一公共托嬰中心，照顧好每個世代，也承諾任內補足消防人力。

競選連任的國民黨彰化縣長候選人王惠美則強調，南彰化捷運系統「今天不做，永遠沒機會」，別縣市喊要捷運，「難道彰化有比人卡細漢嗎」，彰化必須要有完整軌道建設，才能形成中台灣捷運路網，讓彰化縣與台中市變成中部雙引擎，帶動區域整體發展。

王惠美表示，彰化縣是中台灣的中心點、南北交通樞紐，台中市已完成捷運綠線，延伸至彰化，進一步連結彰南捷運路網，才能讓彰化區域發展更均衡，串接南彰與北彰產業園區及生活圈，且建構中部捷運系統的經營規模，才能讓未來營運財務永續、穩健。

王惠美也指出，民進黨候選人聲稱將爭取綠能稅用來發放「369敬老金」，但縣府曾發文爭取卻2度遭中央拒絕，之前提案修法也沒過關，如今選舉到了，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院副院長沈榮津紛紛到彰化開支票，呼籲民進黨不要選後就不認帳。（編輯：陳仁華）1111116