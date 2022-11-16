蔡適應質疑點地成金 謝國樑陣營：不再回應抹黑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨基隆市長候選人蔡適應（圖）16日在記者會表示，一筆二信合作社持有的土地，在民國62年捐贈給國民黨基隆市長候選人謝國樑姑姑謝瑞真，之後再透過土地重劃，換回200坪住宅區土地，這叫做「點地成金」。中央社記者王朝鈺攝 111年11月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆16日電）民進黨基隆市長候選人蔡適應日前質疑對手謝國樑「以小控大」炒作6萬5000坪土地，今天再指謝家以同樣方式換回住宅區土地「點地成金」。謝國樑陣營表示，不再回應無謂抹黑。

蔡適應下午在記者會表示，在這塊6萬5000坪土地旁的一筆土地，過去也是二信合作社持有，民國62年捐贈給國民黨基隆市長候選人謝國樑的姑姑謝瑞真，之後再透過土地重劃，換回200坪住宅區土地，這叫做「點地成金」，選出炒地皮的市長，是基隆的福氣嗎。

蔡適應表示，國民黨執政時就是基隆市山坡地違法開發最嚴重時期，好不容易要開始強化避免開發，難道要讓黑暗時代重新回到基隆，如果不是他提出質疑，謝國樑根本不會對外宣稱相關土地不會開發，但「其實你們準備好要開發」。

蔡適應說，周遭有許多土地過往也是由二信合作社謝家實質控制，透過捐贈方式蠶食鯨吞周遭區域，謝家成為富豪很重要原因就是透過「點地成金」得來。此外，謝國樑的祖父謝清雲已是先人，不需要再作文章，請謝國樑將先前他所指的這筆60坪墓地還給二信合作社，也奉勸謝國樑不要再動開發山坡地歪腦筋。

此外，民進黨基隆市黨部近日在二信合作社旁的吉祥大樓懸掛巨型布條，寫上「二信員工不欠謝國樑，更不是謝家奴才」，民進黨基隆市黨部主委蘇仁和表示，謝國樑為了選舉長期動員二信系統，造成基層老師與員工困擾，實在難看，二信員工不欠謝國樑，更不是謝家奴才。

謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，二信合作社是金融單位，有相當嚴格的規定，而二信中學是學校，老師們很有自主性，台灣是自由民主開放的社會，每個人都可以有自己的政治主張和表達立場，若是用強迫的手段，對於選舉來說未必加分，所以「我們絕對不會這麼做」。

至於謝清雲墓地，余治明說，謝謝蔡適應建議，謝國樑會與家中長輩商量，因為是先前家族長輩決定要捐贈給家族自然人，當時謝國樑遠在美國就讀麻省理工學院碩士，並不了解細節原委，謝國樑身為謝清雲的孫子，在這次選舉中，充分感受到謝清雲帶給基隆人許多美好的記憶，未來一定會學習並加倍努力。

余治明說，接下來不會再回應無謂的攻擊與抹黑謾罵，希望未來謝國樑擔任市長時，蔡適應能在立法院和謝國樑一起並肩作戰，共同為基隆打拚。（編輯：李錫璋）1111116