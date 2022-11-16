民進黨催票 鎖定年輕人、經濟選民

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身兼民進黨主席的總統蔡英文16日在中央黨部，為即將登場的九合一選戰催票，呼籲民眾26日一同回家投下神聖一票，為改變家鄉挺身而出。中央社記者王飛華攝 111年11月16日

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（中央社記者葉素萍台北16日電）選戰倒數，民進黨選前超級星期六與超級星期天，在17個縣市舉辦26場造勢活動，其中，19日在台中有萬人造勢，正副總統等黨內要角、中彰苗投4縣市候選人都會出席；20日下午台北市有遊行，晚間總統、副總統則現身桃園晚會。

民進黨高層今天指出，選舉最後階段，選戰重點放在把尚未決定投票意向的游離選民、中間選民拉過來，以及激發民進黨支持者的投票意願。

民進黨高層說，游離選民與中間選民以年輕人、經濟選民為大宗，他們考慮的是誰當選對他們比較有利，這些還沒有做出最後決定的選民，通常不是在民進黨同溫層、比較接觸不到，必須透過文宣等有穿透性的通路去訴求、多拉一些選票。

民進黨高層指出，最後衝刺階段，民進黨已製作文宣，透過傳統媒體、新媒體播放、擴散，希望穿透到非同溫層、打動還沒有做決定選民的心。民進黨也會透過造勢活動，激發支持者的投票意願。

民進黨在選前黃金週末、全台17縣市規劃26場造勢場次。

19日是選前的超級星期六，黨內高層說，19日國民黨在桃園號召北部縣市會師，民進黨當天則選在台中市太原夜市舉辦「翻轉中台灣、團結大勝利」晚會，台中、彰化、南投、苗栗縣市長候選人、總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌預計出席。

選前超級星期天，黨內高層說，20日下午在台北市舉辦的「疼惜台北，為愛而走」遊行，從北平東路集結出發，一路遊行到台北市政府前，希望吸引上萬人參與，這也將是全國注目的焦點。

黨內高層說，蔡總統將參與活動，雖然因為維安考量，蔡總統不會一起遊行，不過，最後會現身在終點。

黨內高層指出，20日晚間民進黨在桃園中壢舉辦「延續五星光榮 黃金勝選之夜」晚會，總統、副總統都會出席；至於25日選前之夜，幾乎每個縣市都會舉辦造勢活動，總統、副總統、行政院長輔選活動如何聚焦，待規劃妥當，再向外說明。

黨內高層說，隨著選戰加溫，目前每個縣市都是往好的方向在轉變，支持者投票意願明顯在提升，有將近10個選區是激戰區，鹿死誰手，要等投完票才知道。

他說，最近各方焦點放在新竹市，民眾黨新竹市長候選人高虹安事件連環爆，除了影響高虹安個人選情，對整個民眾黨都有影響，本來年輕人、不藍不綠、討厭藍綠的選民多挺第三勢力，而現在第三勢力最大是民眾黨。

黨內高層表示，高虹安最大問題是慣老闆、對員工助理採取嚴苛的手段，這對民眾黨清新的形象、在年輕人、受薪階層的支持度，有蠻大影響，「我相信年輕人對民眾黨的感受會有很大的改變」。（編輯：謝佳珍）1111116