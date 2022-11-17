柯志恩20日辦大型造勢 韓國瑜將首次站台助選

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）國民黨高雄市長候選人柯志恩預計20日在橋頭舉辦大型造勢，前高雄市長韓國瑜將首次幫柯志恩站台；今天晚上廟口開講最終場，則邀近日對民進黨多有批判的前立委許國泰助講。

柯志恩競選總部宣布選前大型造勢活動，其中11月20日下午將在台糖花卉中心大草皮舉辦，並預告韓國瑜，國民黨主席朱立倫、桃園市長候選人張善政、前高雄市副市長李四川等人都將到場，以「高雄奇蹟、人民作主」為口號。屆時將是韓國瑜首次幫柯志恩站台助選。

柯志恩掃街車隊今天前進大寮區，並在出發前接受媒體聯訪。媒體問及，柯志恩今天晚上廟口開講最終場，將請民進黨前主席許信良弟弟、前民進黨立委許國泰助講。柯志恩說，許國泰是政壇前輩，兩人沒有私交，單純因為他最近對民進黨所做所為多所批判，因此找他來聊一聊。

柯志恩日前在廟口開講說高雄市長陳其邁競選總部外有旋轉木馬、充氣城堡等遊樂設施，像小型迪士尼，遭台灣基進議員候選人說是對韓國瑜念念不忘，媒體詢問柯志恩想法。柯志恩說，是對方「太過懷念韓國瑜了」，自己在講的時候並沒有想到韓國瑜，而是因為看到很多遊樂設施，「很像小小的迪士尼」只是一個形容詞。

對於陳其邁日前在公辦政見發表會上的表現，柯志恩說，幫陳其邁打的分數是72分，「因為在研究所70分算及格，再給多2分，及格之後再給他多一點鼓勵」。

針對高雄空污，陳其邁昨天提出多項改善措施，但遭柯志恩透過臉書（Facebook）指出其中興達電廠燃煤機組在秋冬降載等，是前高雄市長韓國瑜在任時就開始的政策。對此，柯志恩表示，任何歷屆市長都很想要改善高雄空污，只是目前的成果，高雄還是受到空污之苦。（編輯：陳仁華）1111117