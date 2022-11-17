嘉縣朴子市場拜票 馬英九：王育敏有雄心條件好

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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）前總統馬英九今天陪同國民黨嘉義縣長候選人王育敏拜票掃街，受到許多民眾熱情歡迎；馬英九說，王育敏有很好條件、有雄心，如果能當選縣長，一定能把嘉義縣帶到新的境域。

馬英九今天上午陪同王育敏在嘉義縣朴子市第二市場掃街拜票，並到高明寺參拜，引起民眾圍觀，沿途不少支持者紛紛要求合影，還有人送肉粽加油。

馬英九在高明寺接受媒體聯訪表示，王育敏有很好條件、有雄心，如果能當選縣長，一定能把嘉義縣帶到新的境域。

馬英九說，當年提名王育敏做不分區的立委，也是看重她的能力，王育敏從事20多年的社會工作，累積了很多資源與能力。

王育敏則說，嘉義鄉親愈來愈支持她參選縣長，昨天在民雄黃昏市場拜票，很多民眾都拉著她的手說一定會支持她；民進黨在嘉義縣執政不力，競爭力連續2年都全國倒數第一名，這樣的執政成績，鄉親是不會滿意的。

王育敏表示，謝謝馬前總統親自來到嘉義縣為她加油、鼓勵、打氣，今天除了朴子傳統市場走路拜票，也有車掃行程，車隊要掃太保、水上；下星期馬前總統還會到嘉義陪她車隊掃街。

爭取連任的嘉義縣長翁章梁，已經向縣府請假投入選舉，今天也安排車隊掃街，在鹿草、番路與民進黨提名的鄉長候選人向鄉親問好。（編輯：陳仁華）1111117

前總統馬英九（前右4）17日陪同國民黨嘉義縣長候選人王育敏（前右2）在朴子市傳統市場掃街拜票，遇到熱情支持者要求合影。中央社記者蔡智明攝 111年11月17日