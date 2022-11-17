競總遭柯志恩指像迪士尼 陳其邁：選舉語言不太好

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爭取連任的高雄市長陳其邁競選總部有旋轉木馬、小火車，遭國民黨候選人柯志恩指稱如「小迪士尼」。圖為11月6日拍攝。中央社記者曾以寧攝 111年11月17日

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄17日電）國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天稱市長陳其邁競選總部有旋轉木馬、小火車，如「小迪士尼」；陳其邁今天回應，選民其實較關心政策牛肉，這種選舉語言感覺不太好。

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天晚間在金獅湖覆鼎金保安宮廟口開講時，提及陳其邁競選總部有旋轉木馬、小火車，有如小迪士尼，雖有光鮮亮麗外表，卻照不進高雄的黑暗，高雄需要的是有光明、有希望、有未來。

對此，陳其邁今天上午出席掃街行程，會前接受媒體聯訪回應，現在離投票剩下不多時間，選民其實比較關心政策牛肉，「這個是選舉語言，我覺得不太好啦」，選舉還是要正面提出一些方法、訴求比較好，負面貼高雄標籤不好。

此外，媒體提問柯志恩稱要用5個月挑戰陳其邁在地方30年的發展，他則回應，「一步一腳印啦」，自己跟高雄人一樣，大家不管先來後到都熱愛這個城市，為其全心全意付出，高雄是自己一生的選擇，「相信柯女士來這裡久一點的話，就會了解這個道理」。（編輯：陳仁華）1111117