座談稱「一直罵政府是怎樣」 徐定禎：不善言詞

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）回答學生提問時指「一直罵政府是怎樣」的民主進步黨苗栗縣長候選人徐定禎今天表示，他一直不善於言詞，講話不好聽，這部分以後真的要想辦法改進。

徐定禎在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，到國立聯合大學學生會演講是兩週前的事，不知為何忽然被大量炒作。他客觀陳述想法，現場沒「怒嗆」、「痛批」。

不過，徐定禎說，言語傷人是一回事，選他至少不會用刀槍傷人。有的人可能嘴巴幽默，「跟你笑嘻嘻，但檯面下會捅破你的肚子」；他如果當選，講錯話選民可批評指教，但如果黑道當選後講錯話，縣民如果敢批評，「就會被人指教」。

聯大學生會舉辦地方選舉系列講座，邀苗栗縣長候選人與學生座談，徐定禎3日受邀參加時，有學生提問，「是否覺得民進黨與年輕人越走越遠？」等。

徐定禎當時說：「我們也許做得不夠好，但實際上該罵的是中共、中國啊，一直罵自己的執政黨、政府是怎樣？」

徐定禎稍早接受媒體聯訪表示，當天與學生交流，部分問題較尖銳、針對性，他只是講出心情、沒對嗆。（編輯：李明宗）1111117