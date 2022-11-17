辭榮譽院長利益迴避？蘇清泉：只有榮譽沒有力量

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）台灣基進屏東縣議員候選人陳秋豪今天舉行記者會，籲藍營屏東縣長候選人蘇清泉應辭去安泰醫院榮譽院長利益迴避，更不要當大撒幣縣長；蘇清泉回應，榮譽院長「只有榮譽沒有力量」。

蘇清泉目前為安泰醫院榮譽院長，參選政見提出「生育566」政策，生1胎補助新台幣5萬元、0至6歲每月津貼6000元、0至6歲由縣府編列預算繳健保費，65歲以上老年人免繳健保費及4年4萬元的假牙補助，讓台灣基進認為未利益迴避，也沒有財政規劃，根本大撒幣。

陳秋豪記者會中指出，蘇清泉要參選屏東縣長，就應該與安泰醫院劃清界線，應當即刻辭去安泰醫院榮譽院長及與安泰醫療集團有關的所有職務，向屏東縣民承諾做到利益迴避。

陳秋豪質疑，蘇清泉在政見發表會上提出老人與育兒補助政策，如果沒有財政規劃也未具體說明財源從何而來，就是大開芭樂票，恐怕會掏空縣庫、債留子孫。

蘇清泉今天在政見發表會後接受媒體聯訪回應，2007年之後安泰醫院就改成醫療社團法人，當時就卸下負責人一職，也未擔任負責醫師，每名醫師都必須要有持續教育、維持證照有效性，執照掛在安泰醫院是必然的；近期也已辭去臨床工作，由兒子接棒，持續為病人服務。

蘇清泉強調，榮譽院長「只有honor（榮譽）、沒有power（力量）」，當不分區立委、選過立委，選縣長都是自己個人出來選，跟醫院有什麼關係，且醫院財務每3個月就要接受衛福部財報檢視，有嚴謹的稽核，台灣基進同仁「是否太擔心了」。

至於大撒幣當縣長部分，蘇清泉回應，老人及小孩福利，受到許多人支持，這是趨勢，可以減輕年輕人負擔。（編輯：陳仁華）1111117