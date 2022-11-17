台中環團提12項空污治理訴求 候選人簽承諾書

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市多個環保團體今天提出12項氣候及空污治理訴求，邀台中市長候選人簽署承諾書，民進黨台中市長候選人蔡其昌及台中市長盧秀燕由代表簽署，無黨籍陳美妃則親自簽署。

包括台灣生態協會、台灣護樹團體聯盟、台中市爭好氣聯盟等多個環保團體今天在台中市議會前廣場召開記者會提出12項訴求，邀請市長候選人簽署承諾書，台灣民眾黨台中市黨部主委郭達鴻、時代力量台中市黨部主委洪錦鈺都帶領市議員候選人出席簽署承諾書。

在市長候選人部分，尋求連任的盧秀燕由市府環保局長陳宏益代表說明環保政策，並簽署承諾書；蔡其昌則由競選總部政策組召集人黃淑娥代表簽署，並由政策組總召劉曜華及中興大學環工系教授莊秉潔說明環保政策；而無黨籍市長候選人陳美妃則親自出席簽署承諾書。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文說明12項訴求，包括2030年減碳目標不低於45%，2026任期結束前減碳目標不低於20%；表態支持2029無煤台中，台中市用電每年負成長2%，2026年底前用電大戶自發綠電占比至少30%~60%及公車全面電動化，2023年全面加嚴空品標準，中科台積電擴廠2030自發綠電百分百，2023年底前推動垃圾隨袋徵收。

陳宏益在會中表示，市府將採納環團建議，持續進行減煤減碳，也將強力要求中央檢討和國際減碳背道而馳的現行2025的能源配比，至於垃圾隨袋徵收，已有部分開始推動，如水湳市場已先開放試辦，石岡也有試辦多年經驗，盼1年內能推動試辦以行政區為規模的垃圾隨袋徵收政策。

劉曜華認為，盧秀燕4年前提出「市長換人、空氣換新」的政見，環團應追問過去4年做了什麼，喊口號有時必要，但更重要的是有沒有整體性作法，誤以為盯住中火空氣就會變好，顯然是不切實際的。

莊秉潔則指出，蔡其昌3月時曾找他討論環保議題，他提出的意見比今天環團的12項訴求還多，而蔡其昌針對環保訴求，先盤點預算及政策能否執行，採取務實態度面對環保課題。（編輯：陳仁華）1111117