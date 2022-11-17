台中巨蛋5度流標 蔡其昌批盧秀燕成跳票慣犯

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中巨蛋被尋求連任的台中市長盧秀燕視為重要政績，但日前第5度流標；民進黨台中市長候選人蔡其昌今天表示，巨蛋年底要動工是不大可能的事情，盧秀燕一再跳票，已成跳票慣犯。

針對台中巨蛋工程流標，蔡其昌今天到東南區車隊掃街前接受媒體聯訪時表示，這再次證明盧秀燕的團隊是沒有效率的團隊，無論是台中國際會展中心、市政路打通、東豐快速道路通車，一直到現在的巨蛋，不是流標就是工程延宕，這些重大建設市民朋友都看在眼裡。

他說，今天巨蛋又再次流標，盧秀燕說的開工跟完工日期又是遙遙無期，好的台中需要選好的市長，這也證明盧秀燕沒有能力將台中的重大建設往前推動，永遠只趕選前做開工秀給市民看，而不是用心在乎市民需要。

蔡其昌說，已經接近11月下旬，不曉得巨蛋下一次開標是什麼時間，或者只是喊給大家看而已，但是年底要動工是不大可能的事情，所以盧秀燕一再跳票，已經成為跳票慣犯。

至於媒體詢問盧秀燕昨天在大甲鎮瀾宮董事長顏清標陪同下參拜的看法，蔡其昌表示，自己沒有過多評論，但顏清標對於人間的冷暖應該是點滴在心頭。

台中市政府建設局今天透過文字稿說明，台中巨蛋位於北屯區14期重劃區，基地面積約6.95公頃，主場館高度29.1公尺、副場館高度20.1公尺，採地下4層、地上4層的鋼骨鋼筋混凝土構造，建設經費約新台幣57億150萬元。

建設局指出，經分析流標原因，包含鋼構取得不易、人力吃緊、營建物價上漲及建築工法特殊等因素，現正由設計單位依採購法相關規定檢討招標文件，將儘速續行辦理招標作業，仍以年底前能順利發包開工為目標積極趕辦中。（編輯：陳仁華）1111117