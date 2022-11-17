民眾黨拚苗栗選情 縣議員、代表選將接力車隊掃街

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）年底公職人員選舉，台灣民眾黨全國車隊掃街活動今天抵達苗栗站，苗栗縣4名縣議員及7名鄉鎮市民代表候選人展開車隊掃街拜票，呼籲選民支持白色第三勢力，終結藍綠惡鬥。

民眾黨全國車隊掃街活動自12日從高雄出發，一路往北，今天來到苗栗，上午由頭份市縣議員候選人林志學服務處出發，由苗栗縣黨部榮譽主委馮啟彥陪同林志學站上主戰車，一路車掃拜票，穿梭走遍大街小巷。

車隊接著進入第1選區（頭屋、公館、苗栗市），由縣議員候選人楊喬安以及代表候選人徐子程，江弘琪，黃畯和等接力站上主戰車，沿途受到不少民眾熱情歡迎；最後車隊抵達通霄、苑裡，由縣議員候選人傅郁揚以及代表候選人繆宗翰一起站上主戰車掃街。

馮啟彥表示，11月26日的基層選舉，是台灣民眾黨成立3年、苗栗縣黨部成立1年以來，首次面臨的地方大選，對於民眾黨來說是進一步向下扎根為民服務的重要契機，更是2024總統、立委選舉的前哨戰，在國民黨及民進黨兩大黨環伺下，小黨發展非常不容易，希望藉由這次選戰打下一定基礎。

馮啟彥指出，台灣需要3黨政治才能終結藍、綠兩黨惡鬥、結束一黨專政的局面，呼籲選民支持代表白色力量的中間勢力。

馮啟彥說，受到疫情及經濟因素影響，預估今年投票率可能偏低，年輕人返鄉投票意願不大，這對於小黨選情以及18歲公民權公投較不利，呼籲無論是北漂、南漂，大家一起站出來，支持台灣民眾黨的所有候選人，也支持18歲公民權公投。（編輯：張銘坤）1111117