黃敏惠提升醫療環境品質 李俊俋提出勞工政策

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爭取連任嘉義市長的黃敏惠（前右3）17日成立醫師團體後援會，嘉義市12家醫院及3家醫師公會醫師加入力挺。（黃敏惠競選總部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月17日

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）爭取連任嘉義市長的黃敏惠今天成立「醫師團體後援會」，盼提升嘉義市整體醫療環境品質；民進黨市長參選人李俊俋則提出4大勞工政策，讓嘉義勞工與青年獲得更多保障。

黃敏惠今天成立「醫師團體後援會」，嘉義市12家醫院及3家醫師公會醫師一起力挺黃敏惠連任，現場由黃敏惠授戰旗予嘉義市醫師公會、嘉義市牙醫師公會，以及嘉義市中醫師公會的代表。

黃敏惠致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間最重要的就是安定民心，嘉義市身為台灣人口密度第2高城市，但因為有醫護人員的幫忙，讓嘉義市成為健康城市，也讓嘉義市成為全國最幸福的城市。

黃敏惠指出，嘉義市未來的醫療升級規劃，已強力要求衛福部通盤檢視次醫療區的劃分並增加嘉義市的病床數，規劃增建「癌症專科醫院」、「兒童醫院」，並扶植大學成立醫學院及嘉義市醫院邁向醫學中心，提升嘉義市整體醫療環境品質。

李俊俋今天在臉書（Facebook）貼文關注勞工權益，並提出4大勞工政策，包含成立勞工暨青年發展處、嘉義市府的外包案設監督機制、協助勞工成立工會，以及推動後湖工業區轉型為智慧醫療生技照護園區，讓嘉義勞工與青年獲得更多保障。

李俊俋表示，嘉義縣與雲林縣政府皆成立「勞工暨青年發展處」，嘉義市目前只有社會處，缺乏專責協助勞工、青年權益保障工作單位，導致照護不夠也不利城市發展，未來若當選市長，將成立勞工暨青年發展處，協助維護勞工權益及青年就業。

李俊俋指出，勞工政策中，將針對市府外包案，設立一套完善監督機制，防止廠商鑽法律漏洞；此外，勞工若有成立工會需求，市府也會透過勞工暨青年發展處給予適當協助，讓勞工權益獲得全面保障。

嘉義市選委會表示，因無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日過世，中選會經依法公告停止嘉義市長選舉後，舉行委員會議決議嘉義市長重行選舉改至12月18日投票。（編輯：謝雅竹）1111117