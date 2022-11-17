賴清德澎湖助選陳光復 籲地方中央連線拚建設

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副總統賴清德（左3）17日赴澎湖為民進黨澎湖縣長候選人陳光復（左4）助選，賴副總統表示，澎湖需要有國家主權意識的縣長，一起來顧台灣拚未來，盼地方與中央連線建設澎湖。中央社 111年11月17日

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（中央社澎湖縣17日電）副總統賴清德今天赴澎湖為民進黨縣長候選人陳光復助選，賴副總統表示，台灣位處印太地區第一島鏈位置，而澎湖更是關鍵中的關鍵，需要有國家主權意識的縣長，也盼地方與中央連線建設澎湖。

陳光復今天清晨在立委楊曜等人陪同下，前往馬公北辰市場掃街拜票，並分別在西嶼竹灣與馬公西衛舉辦「鄉親作伙開講」，賴副總統到場力挺，爭取縣長黨內提名未果的縣議員陳慧玲也首次站台，展現民進黨團結氣勢。

賴副總統表示，陳光復自費協助澎湖子弟英語補習超過7000人次、全澎長者義剪服務超過2萬6000人次，還賣掉土地來補足，這種疼惜故鄉的精神，在國內政治人物中極為少見。

賴副總統稱讚陳光復推動全人的照顧，包括小朋友營養午餐免費、機票半價、大專生1萬元交通券補助、老人免費便當、長者敬老金加碼3節為1萬5000元，尤其是推出老人全口牙齒4萬元、半口2萬元補助，可讓長者滿面春風，至少年輕10歲。

賴副總統並表示，極權主義國家的勢力日益擴張，引起美、日等國關切，台灣位處印太地區第一島鏈位置，而澎湖更是關鍵中的關鍵，地位格外重要，澎湖需要有國家主權意識的縣長，一起來顧台灣拚未來，讓中央與地方連成一線，全力支持澎湖建設。（編輯：謝雅竹）1111117