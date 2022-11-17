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與陳時中林右昌掃街 蔡其昌：北中連線贏回光榮

2022/11/17 19:50（11/17 19:56 更新）
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民進黨台北市長候選人陳時中（前左）17日南下台中，在選戰倒數時刻合體同黨台中市長候選人蔡其昌（前中），一同登上掃街車向民眾拜票、衝刺選情。中央社記者蘇木春攝 111年11月17日
民進黨台北市長候選人陳時中（前左）17日南下台中，在選戰倒數時刻合體同黨台中市長候選人蔡其昌（前中），一同登上掃街車向民眾拜票、衝刺選情。中央社記者蘇木春攝 111年11月17日
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（中央社記者蘇木春台中17日電）民進黨基隆市長林右昌及台北市長候選人陳時中，今天南下台中與台中市長候選人蔡其昌一同掃街拜票，蔡其昌表示，要共同努力讓會做事戰隊北中連線，讓2座城市一起贏回光榮。

蔡其昌今天與林右昌及陳時中一同登上掃街車，會同立委黃國書、莊競程與台中市議員黃守達、江肇國、鄭功進、賴佳微及市議員候選人何昆霖、陳雅惠、陳俞融等人，共同前往台中舊城區車隊掃街。

蔡其昌會前接受媒體聯訪時表示，感謝老戰友林右昌幫自己加油，林右昌8年來的努力讓基隆市改變發展，城市要進步不能只是一昧的與中央對抗，基隆市的改變林右昌做得到，相信在台中蔡其昌也做得到。

蔡其昌說，也特別謝謝從台北專程來支持的陳時中，過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，台中缺少快篩、疫苗時，他時常代表台中麻煩陳時中協助，一個有能力的指揮官、部長，所展現出來的就是像陳時中這個樣子，也一定是台北市長最好的人選，要共同努力讓會做事戰隊北中連線，讓2座城市一起贏回光榮。

林右昌提到，蔡其昌是非常認真的人，只要事情決定就是使命必達，他在2014年參選基隆市長時也不被看好，但堅持到最後一分一秒，一定可以贏得人民的肯定與支持。

陳時中指出，蔡其昌擔任立法院副院長，在他擔任衛福部部長給了非常多的協助，疫情期間透過與雙方協調，讓台灣職棒是全世界少數在疫情期間能夠開打的國家，對大家有很大的鼓舞，今天到台中與蔡其昌一起互相拉抬彼此的支持，希望選舉都能順順利利。（編輯：陳清芳）1111117

基隆市長林右昌（前左）與民進黨台北市長候選人陳時中（前右）17日南下台中，與同黨台中市長候選人蔡其昌（前中）合體掃街拜票，拉抬選情。中央社記者蘇木春攝 111年11月17日
基隆市長林右昌（前左）與民進黨台北市長候選人陳時中（前右）17日南下台中，與同黨台中市長候選人蔡其昌（前中）合體掃街拜票，拉抬選情。中央社記者蘇木春攝 111年11月17日
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