許國泰站台柯志恩籲打破連任 陳其邁：由選民決定

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）前民進黨立委許國泰昨天為國民黨高雄市長候選人柯志恩站台表示，連任易讓政治人物缺乏監督。競選連任的高雄市長陳其邁說，2年來戰戰兢兢、全力以赴，最後就由市民來決定。

百里侯之戰逼近，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天安排一整天的車隊掃街活動，範圍包含橋頭、梓官、彌陀、永安、岡山、燕巢等區，晚上再為黨籍議員站台。競選連任的陳其邁白天也在田寮、阿蓮、路竹、湖內、茄萣等區車隊掃街，晚上再趕到台中陪台中市長候選人蔡其昌拜票。

許國泰昨天參與柯志恩的廟口開講活動表示，作為民進黨的創黨黨員，之所以會為柯志恩站台，是因為柯志恩一再宣誓給她4年，會規劃高雄40年到100年的願景，「這才是有遠見的政治人物」；並批評桃園市公共建設接連出問題，「政治人物連任以後缺乏選民監督，會變得囂張」，呼籲民眾選擇柯志恩。

柯志恩今天上午展開車隊掃街前，接受媒體聯訪表示，許國泰當初是因為民主自由而走上街頭為人民發聲，「但30年後民進黨腐敗的程度超過他的預期」，又看到直播影片，理解自己對於教育等議題的理念，因此站出來提醒民進黨，「當你握有權的時候，更應該站在人民的角度思考問題」。

媒體詢問，昨天許國泰「愛陳其邁就不要投他」的說法。柯志恩說明，許國泰是擔心，民進黨已經在高雄執政那麼久，在連任後更可以為所欲為，因此許國泰才提出「愛他，就不要讓他陷入這樣的困境」的說法。

對此，陳其邁今天接受媒體聯訪則表示，選舉是由人民決定，自己2年來戰戰兢兢、全力以赴，「最後就由市民來做決定」。（編輯：郭諭儒）1111118