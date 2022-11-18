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曹興誠台中演講 蔡其昌到場歡迎回鄉

2022/11/18 12:21（11/18 13:36 更新）
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聯電創辦人曹興誠（右）18日上午到台中長榮桂冠酒店出席「美好的台灣」講座進行專題演講，民進黨台中市長候選人蔡其昌（左）特別前來開場致詞，並致贈2本著作給曹興誠。中央社記者郝雪卿攝 111年11月18日
聯電創辦人曹興誠（右）18日上午到台中長榮桂冠酒店出席「美好的台灣」講座進行專題演講，民進黨台中市長候選人蔡其昌（左）特別前來開場致詞，並致贈2本著作給曹興誠。中央社記者郝雪卿攝 111年11月18日
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）聯電創辦人曹興誠今天到台中市演講，民進黨台中市長候選人蔡其昌到場歡迎同為台中清水人的曹興誠回鄉，他們共同的價值就是守住台灣的民主與自由，保護國家可以繼續存在。

曹興誠上午到台中長榮桂冠酒店出席「美好的台灣」講座進行專題演講，蔡其昌特別前來開場致詞，並致贈2本著作「日日台中款」及「後背包的初心」給曹興誠。

蔡其昌在致詞時指出，他跟曹興誠都是清水的孩子，有曹興誠這樣充滿熱情及愛的企業家，感到很光榮，歡迎曹興誠有空回清水看看，附近還有幾個老房子可以勾起對清水的記憶，他與曹興誠有共同的價值就是守住台灣的民主及自由，保護這個國家可以繼續存在。

蔡其昌表示，台灣離對岸中國那麼近，國家又那麼小，能存活是因台灣的民主，堅守民主，讓全世界民主國家認同台灣，近幾年總統蔡英文推動的事情讓世界更認同，美國眾議院議長裴洛西也來台參訪，而他去接待裴洛西就變成中國制裁的對象，但感到很光榮很驕傲。

蔡其昌指出，對岸只要不高興就制裁，做生意也是喊停就停，隨政治需要而進行開放或禁止，不是法治國家，台灣有民主，全世界跟台灣做朋友，這是台灣的第一層保障。

而台灣的第二層保障，蔡其昌說，就是國防的力量，蔡總統上台後積極推動潛艦及戰機自造，要有自主力量，強化自己的國防，才是台灣和平的意義，想不打仗的辦法就是自己要強大。

蔡其昌認為第三層保障就是台灣的經濟實力，半導體稱為護國神山，台灣扮演關鍵性角色，生產關鍵零組件是全世界所需要，台灣經濟及科技愈強，讓世界所需要就是台灣的保障。如果他當選市長，很重要的工作就是幫忙中小企業留在台中。這次選舉就是要展現台灣的意志給全世界看，一定要做出正確的決定。（編輯：郭諭儒）1111118

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