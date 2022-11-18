嘉縣長候選人第2場政見發表 著重社福政策

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嘉義縣長候選人公辦政見發表會18日上午舉辦第2場，民進黨候選人、現任縣長翁章梁（右）與國民黨候選人王育敏（左）在政見發表前合影，各自比自己的號次。圖中為政見發表會主持人葉榮棠。中央社記者蔡智明攝 111年11月18日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉縣選委會今天舉辦縣長候選人第2場電視公辦政見發表會，國民黨縣長候選人王育敏與拚連任的縣長翁章梁都著重發表社福政策，兩人要廣設公托讓嘉義縣幼兒送托率達到21%。

嘉義縣長候選人第2場電視公辦政見會今天上午在世新有線電視台登場，發言順序抽籤由1號候選人王育敏首先發言，2號候選人翁章梁後發言，各20分鐘，在有線電視頻道與網路直播。

王育敏開場就強調「農工大縣，沒有實現」，包括嘉義縣農漁產值下跌新台幣17億、工業就業人口不升反降，營利事業所得和綜合所得稅的成長率都是負值。

王育敏指出，嘉義縣人口老化嚴重、新生兒卻持續減少，加上青壯年人口大量流失，嘉義縣目前托育量能極低，全縣僅有5間托育機構僅能收托90人，她在民雄拜票時就有年輕媽媽反映家中的寶寶想送托但找不到地方送，只能送去嘉義市或者找自己爸媽幫忙帶，這是目前嘉義縣年輕父母普遍的困境。

對於育兒友善王育敏提出政見，包括廣設公托使外送托率達到21%、將第二胎起的生育獎勵金加倍、提供全嘉義縣婦女產後到宅坐月子補助、國中小學童營養午餐費全免以及一鄉鎮市至少一座兒童共融式遊樂場。透過政府支持，讓大家能夠安心生養小孩。

翁章梁一開講就指出，在第一場政見會跟大家分享嘉義過去發展的歷史，以及嘉義為什麼體質會虛弱，體質虛弱最重要的工作就是「抓住機會改善體質，而我們往農工大縣前進就是在調整嘉義的體質」，嘉義目前有6個產業園區同時啟動，4項重要建設正在進行，還有無人機國家隊在嘉義成軍。

談到社福政策，翁章梁指出，要加速設置平價、優質的13處托嬰或托育中心，並鼓勵企業設立職場托育，現在縣府已布建4處親子館，並鼓勵保母加入托育準公共化服務，預計2025年家外可送托率將達到18%至21%，超過目前全國平均17%。

翁章梁強調，嘉義縣長照服務涵蓋率突破88.29%，全國排名第5名；已開設老人照顧據點的村里涵蓋率已達68.07%。將會持續補助樂齡假牙與發放重陽敬老金、普及老人服務據點，並提升長照服務量能，全方位照顧長輩日常生活。（編輯：郭諭儒）1111118