曹興誠台中演講 籲用選票向全世界展現台灣意志

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由春雨文教基金會主辦的「美好的台灣」座談會，18日邀請聯電創辦人曹興誠出席專題演講，曹興誠強調，台灣獨立是光榮的、是台灣人將來安身立命的基礎，這次選舉要用選票讓全世界看到台灣的意志及民意。中央社記者郝雪卿攝 111年11月18日

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）聯電創辦人曹興誠今天到台中專題演講時指出，台灣獨立是光榮的、是台灣人將來安身立命的基礎，這次選舉用選票讓全世界看到大家的意志及民意，讓國際有理由繼續幫助台灣。

由春雨文教基金會主辦及好民文化協會、新文化協會協辦的「美好的台灣」座談會，邀請曹興誠與民進黨台中市長候選人蔡其昌出席專題演講，蔡其昌除歡迎同為清水人的曹興誠回鄉外，並致贈自己的2本著作給曹興誠。

曹興誠表示，台中是自己的故鄉，就住在清水，跟蔡其昌一樣從小在清水長大，到高中才考去建中，所以自己是台中人、也是清水人，最近2個多月來，接受近30家國外媒體採訪，從美國、日本、韓國、澳洲、丹麥、新加坡等媒體都來訪問，這些媒體都說他們從外界看台灣情況非常危急，但為何台灣國內卻沒有感覺。

曹興誠指出，這就是因為中國收買了許多台灣的媒體，散布錯誤的訊息，用兩岸一家親等的言論讓大家麻醉，所以他回來之後一直召開記者會，宣布抗中保台捐助30億元強化國防，而且絕對不會活著看台灣成為另一個香港。

曹興誠說，中國國家主席習近平說一定要完成統一、決不放棄武力，翻譯說就是要消滅台灣，對共產黨而言，自由就是威脅，這就是台灣真實存在的危機，雖然目前台灣在美國、日本的支持下，中國要攻打台灣還無實力，但中國透過外交辭令說法將台灣問題定義為內政問題，就是為了未來要攻打台灣時不讓國際干涉。

他接著說，總統蔡英文講兩岸互不隸屬是絕對正確的說法，但國民黨一再說兩岸同屬一中，就會陷入中國的陷阱，讓中國攻打台灣變成內政問題，所以台灣一定要守住獨立的地位，全世界才能來協助台灣，才能保障台灣的安全。

曹興誠表示，台灣獨立是光榮的、是台灣人將來安身立命的基礎，這次選舉要用選票讓全世界看到台灣的意志及民意，讓國際有理由繼續幫助台灣。（編輯：郭諭儒）1111118