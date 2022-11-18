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烏克蘭軍方將火化曾聖光遺體 骨灰運回台灣

2022/11/18 15:08（11/18 15:13 更新）
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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡18日專電）花蓮青年曾聖光加入烏克蘭志願軍，不幸戰死沙場。烏克蘭武裝部隊表示，目前仍在收集將曾聖光遺體火化的文件。完成火化後，再把骨灰運至台灣。

25歲的曾聖光加入赴烏克蘭前線參戰，11月2日於烏東戰略重鎮利曼（Lyman）執行戰鬥任務時受傷，失血過多喪生，成為第一位赴烏克蘭參戰陣亡的台灣人。

烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）公共關係室上校塞尼克（Bohdan Senyk）昨天對中央社表示，曾聖光遺體火化後，骨灰可能透過台灣駐波蘭代表處運回台，因為台灣在烏克蘭沒有代表處。

塞尼克也對曾聖光的犧牲表達哀悼，也感謝他在烏克蘭抵禦侵略敵人時馳援。

烏克蘭軍方14日在西部大城利維夫市（Lviv）為曾聖光舉行追思儀式，利維夫市長薩多維（Andriy Sadovy）到場向曾聖光的母親、姊姊及妻子致意，駐波蘭代表陳龍錦全程陪同家屬參加。

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曾聖光死訊傳出後，烏克蘭國會外交委員會主席兼友台小組主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）等紛紛表達哀悼之意。民意黨（Holos）國會議員索夫桑（Inna Sovsun）更說，未來當台灣需要支持時，烏克蘭人同樣會前來馳援，就像曾聖光在烏克蘭需要時貢獻一己之力。

她表示，烏克蘭將永遠銘記為烏克蘭的生存、為數百萬人生命與未來，以及為民主和自由價值奉獻生命的人。（編輯：高照芬）1111118

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