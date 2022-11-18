黃秀芳競選團隊控選舉暴力 邀全民監票反賄選

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民進黨彰化縣長候選人黃秀芳競選總部總幹事邱建富（前右1）18日陪同黨籍花壇鄉長候選人葉繼元（前右2）等人召開記者會，譴責選舉暴力，呼籲彰化縣長王惠美重視治安。（黃秀芳團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年11月18日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）民進黨彰化縣長候選人黃秀芳競選團隊今天召開記者會指控選舉暴力，呼籲縣長王惠美重視治安；另外，競選總部也設立全民監票反賄選專線，選民若獲知情資可通報，有專人協助。

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳競總總幹事邱建富今天陪同黨籍花壇鄉長候選人葉繼元等人召開記者會譴責選舉暴力，葉繼元拿出警方受理案件證明單表示，16日晚間與競選團隊從花壇鄉彰員路由北往南沿路拜票，突然有2人共乘1輛機車持旗幟攻擊並叫囂，隨後逃逸。

葉繼元透過黃秀芳競總新聞稿表示，當晚拜票時，對手花壇鄉長顧勝敏家族的李姓助理未戴安全帽，先騎車搜尋他們拜票路線，隨後2名男子共乘1輛機車持顧勝敏的選舉旗幟呼嘯而過並嗆聲「你們知道這是誰的地盤嗎」，令人心生畏懼，已向警方報案，譴責選舉暴力。

顧勝敏昨天透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，從選戰開始到現在，堅持只講政績與願景，縱使有許多政績與事實，對手仍只會用漫罵與抹黑的下流手段，來詆毀大家這幾年努力建設的花壇鄉，這項指控是抹黑、造謠生事，他選前不會隨之起舞，但選後會提告。

邱建富說，很遺憾發生選舉暴力，呼籲平順完成競選，也請彰化縣長王惠美重視治安，不能讓暴力事件再發生；競總執行總幹事楊富鈞表示，候選人在彰化縣遇暴力事件，王惠美應要表達態度，彰化治安到底怎麼了，選舉是一時，不要讓彰化變成選舉暴力縣。

另外，黃秀芳競選總部主任委員魏明谷今天也召開「全民監票、反賄選」記者會，宣布設立全民監票反賄選專線04-7221669及LINE通報，有專人協助，且競總26個鄉鎮市後援會兼設檢舉賄選聯絡處，民眾若遇賄選、假訊息介入選舉，歡迎至後援會諮詢，提供舉報協助。

魏明谷指出，他擔任縣長時，縣府編列新台幣3000萬元預算獎勵警方查賄，但若查賄不力，或自己轄區被其他單位查獲賄選判決確定，也會予以懲處，希望藉此讓賄選行為消失，但王惠美上任後，2020年大選就沒編列警察查賄獎金，今年地方選舉依然沒編列，警察如此辛苦查緝賄選，令縣民對王惠美感到失望。（編輯：郭諭儒）1111118