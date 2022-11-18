選前黃金週 綠北市大遊行、中桃造勢晚會衝刺

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（中央社記者葉素萍台北18日電）選前最後一個週末假日，民進黨在17個縣市舉辦25場造勢，其中，19日在台中的萬人造勢晚會，正副總統等黨內要角、中彰苗投4縣市候選人都會出席；20日下午台北市有遊行，晚間總統、副總統將現身桃園晚會。

選舉最後衝刺階段，民進黨透過大型造勢活動，激發支持者投票意願。

民進黨19日選在台中市太原夜市舉辦「翻轉中台灣、團結大勝利」晚會，台中、彰化、南投、苗栗等4縣市長候選人、總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都預計出席。

至於20日選前超級星期天，民進黨當天下午在台北市舉辦「疼惜台北，為愛而走」遊行，從北平東路集結出發，一路遊行到台北市政府前，希望吸引上萬人參與，全力拉抬民進黨台北市長候選人陳時中聲勢。

民進黨高層說，雖然因為維安考量，蔡總統不會一起遊行，不過，最後會現身在終點。

民進黨20日晚間在桃園中壢舉辦「延續五星光榮，黃金勝選之夜」晚會，總統、副總統都會出席；至於25日選前之夜，幾乎每個縣市都會舉辦造勢活動，民進黨高層說，總統、副總統、行政院長輔選活動如何聚焦，規劃妥當後再說明。（編輯：謝佳珍）1111118