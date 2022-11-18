選前黃金週 藍軍選將強攻桃園、朱韓高雄造勢

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）九合一選舉進入倒數，國民黨明天將在桃園舉辦北北基桃市長候選人聯合造勢活動，營造團結氣勢；藍營天王也總動員，黨主席朱立倫、前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜都將南北輔選催票。

九合一選舉26日投票，視北台灣為決戰重點的國民黨，輔選重心將放在北台灣，力拚北北基桃4席全上。國民黨明天將於桃園南區舉辦大型造勢活動，以「千萬人口大都市聯合治理」的方向，提出北北基桃聯合政見，塑造團結氣勢，為北北基桃市長候選人拉抬聲勢。

洪孟楷說，明天在桃園舉辦北北基桃大造勢，訴求1126投1、1、2、6號次的北北基桃國民黨候選人，另外搭配下週會再上架的網路影片，希望喚醒執政黨過去被人所詬病的缺電、疫情、及公共工程的弊端，呼籲民眾一定要出來投票，提高投票率，下架民進黨政府。

選前黃金週，藍營天王全面動員，黨主席朱立倫19日除參加北北基桃造勢活動外，20日也將南下高雄，參加黨籍市長候選人柯志恩的黃金週團結造勢大會，屆時國民黨桃園市長候選人張善政、前高雄市長韓國瑜等人也將出席。

前總統馬英九19日固守北台灣，上午將再次陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑掃街拜票，下午返回台北，為國民黨台北市議員候選人站台造勢。

前高雄市長韓國瑜19日會到新北市為議長蔣根煌站台，20日到嘉義與高雄，分別為國民黨嘉義縣長候選人王育敏與高雄市長候選人柯志恩站台。

洪孟楷表示，選戰進入最後階段，國民黨中央全力配合各縣市候選人做最後衝刺，包括站路口、車隊掃街等，要固守原本執政的14縣市，更要把已經領先的台北市、基隆市、桃園市給守住。

國民黨明天除在桃園舉辦大型造勢活動外，在新北、南投、彰化、嘉義、澎湖等地，也將舉辦選前黃金週造勢活動，黨內期盼透過各地的活動，激起支持者熱情，催出選票。（編輯：謝佳珍）1111118