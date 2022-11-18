劉櫂豪爭取經費行銷農產 馬英九赴台東挺饒慶鈴

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選戰倒數階段，國民黨台東縣長候選人饒慶鈴（左4）力拚連任衝選情，前總統馬英九（左3）18日也再度前往台東站台助選。（饒慶鈴競選團隊提供）中央社記者張祈傳真 111年11月18日

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（中央社記者張祈台東縣18日電）選舉進入衝刺，民進黨台東縣長候選人劉櫂豪爭取新台幣450萬元補助經費，協助太麻里地區農會至南港舉辦咖啡展協助行銷；前總統馬英九今天再度到台東為台東縣長饒慶鈴等黨內候選人助選。

劉櫂豪競選總部今天發布新聞稿指出，太麻里地區農會為促進台東咖啡及烏龍茶產業價值提升，向農糧署申請補助，經劉櫂豪協助爭取，獲核定450萬元經費，今天起至21日在台北南港展覽館參加2022台灣國際茶業博覽會及台灣國際咖啡展，其中咖啡展由太麻里地區農會主辦。

劉櫂豪指出，台東咖啡種植面積約143公頃，產量排名全國第3，縣內以太麻里40公頃為最大產區。而「台東紅烏龍」已創立為區域品牌，農會也安排3場次研習培訓課程。

劉櫂豪今天晚間將於卑南鄉進行車隊掃街，為選舉最後衝刺。

馬英九今天三度來到台東助選，下午從饒慶鈴競選總部出發，首站為台東市長候選人陳銘風助選，隨後驅車前往東海岸長濱鄉、成功鎮、東河鄉等5鄉鎮助選，半日往返120多公里。

馬英九說，因為三鐵與各項運動賽事，多次公開或私下到訪台東，對台東有很深的感情，他認為台東不只是世外桃源，也有發展工業及商業潛力，呼籲大家繼續支持饒慶鈴。

有媒體提問對民眾黨新竹市長候選人高虹安指與他「死亡之握」言論，是否覺得應該道歉？馬英九回應，這事情已經解決了。（編輯：謝雅竹）1111118