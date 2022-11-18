彰化縣長選戰倒數 黃秀芳王惠美加強掃街拜票

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力拚連任的國民黨籍彰化縣長候選人王惠美（中）18日陸續到和美、伸港、線西、鹿港、竹塘、二林、溪湖等多個鄉鎮市車隊掃街，獲支持者熱情歡迎。（王惠美團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年11月18日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）選戰倒數，加強陸戰，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳今天站路口、市場拜票、車隊掃街，獲選民熱情回應；競選連任的縣長王惠美也在多鄉鎮車掃，回家鄉鹿港受百名鄉親夾道歡迎。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，黃秀芳今天競選行程滿檔，陸續在員林市站路口向選民問好、市場拜票、車隊掃街、出席座談會，黃秀芳說，選前黃金週有總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌接力輔選，競總總幹事邱建富也在彰化市辦大型座談會。

邱建富透過競總新聞稿表示，最後這幾天是關鍵衝刺期，總統蔡英文決定加碼輔選黃秀芳，21日晚間在鹿港鎮鹿草路一段與中正路口的「文小五」用地舉辦造勢晚會；另外，由於他曾任彰化市長，因此，今晚起也幫黃秀芳接連在彰化市辦理4場縣政說明會，炒熱選情。

競選連任的國民黨彰化縣長王惠美今天也陸續到和美、伸港、線西、鹿港、竹塘、二林、溪湖等多個鄉鎮市車隊掃街，王惠美說，今天全縣車掃特別安排回到永遠給她最大支持的「老家」鹿港鎮洋仔厝，作為洋仔庴女兒，每次聽見、想起家鄉長輩親友說「惠美是我們庄頭的驕傲」，不論前方有多少困難考驗，就又有動力。

對於捷運政策，王惠美說，捷運是彰化未來發展關鍵策略，沒有彰化捷運，中部捷運網將能量不足並缺乏區域治理概念，南彰、北彰捷運同步規劃，沒有南彰捷運，捷運網不會成功，都市計畫、產業、交通建設必須整體思考，彰化捷運今天不做，明天沒機會。（編輯：謝雅竹）1111118